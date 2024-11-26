نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوثائقية على جميع الاقمار .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic بجودية HD وSD في المقال التالي

كتب محمد سعد – يعد تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات ضمن اهتمامات العديد من المواطنين في الكثير من أنحاء العالم العربي والأجنبي، وهذا لإنها تقدم محتوى خاص جداً بعالم الحيوان والعلوم والطبيعة والجغرافيا وغيرها، وهي من اهم القنوات الفضائية والوثائقية الناطقة باللغة العربية ومحتواها أيضاً المدبلج، ولهذا يهتم المواطنين بالتعرف على ترددها وضبط استقبال القناة بشكل كبير في العديد من الدول العربية وخصوصاً الإمارات العربية المتحدة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

من أهم القنوات التي يبحث عنها الكثير من مواطني الدول العربية تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، حيث أنها قناة فضائية وثائقية ناطقة باللغة العربية ضمن شبكة قنوات ناشيونال جيوغرافيك العالمية، والتي تمتلكها شبكة قنوات أبو طبي للإعلام، وبالمشاركة مع شبكة فوكس التلفزيونية التابعة لشبكة والت ديزني الإعلامية، والتي تقوم ببث برامجها مجاناً عبر القمر الصناعي العرب سات والنايل سات على الترددات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

التصويب: 5/6.

تردد أخر على النايل سات.

على تردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

ترميز: 27500.

التصويب: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات

يمكن أيضاً لسكان الخليج استقبال القناة عل القمر الصناعي العرب سات من خلال المعلومات التالية بشكل سهل ومبسط:

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التصويب: 3/4.

قناة National Geographic على ياه سات

هناك تردد أخر يمكن استقباله على القمر الصناعي ياه سات وفقاً للمعلومات التالية التي يتم ضبطها بكل سهولة:

تردد القناة: 11938.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التصويب: 5/6.

برامج قناة National Geographic

قناة ناشيونال جيوغرافيك العديد من البرامج المميزة والمتنوعة التي يفضل متابعتها الملايين من المشاهدين عبر الدول العربية ومنها ما يلي: