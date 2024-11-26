شكرا لاهتمامكم بخبر عن استقبلها مجانًا .. تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية ON Time Sports 2024 على النايل سات وعرب سات على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تعتبر قناة أون تايم سبورت واحدة من أهم القنوات الرياضية في الوقت الراهن ولديها نسبة مشاهدة عالية لأنها تحرص على بث عدد كبير من المباريات على المستوى المحلي والدولي، ومن المتوقع أن تقوم القناة اليوم بنقل مباراة الأهلي واستاد أبيدجان الإيفوراي، لذلك عبر الأسطر التالية سوف نشير إلى أحدث تردد لقناة ON Time Sports 2024 على النايل سات وعرب سات.

تردد قناة أون تايم سبورت

تعد قناة ON Time Sports واحدة من اهم القنوات الرياضية في مصر والوطن العربي في الوقت الراهن، ومن المتوقع ان تقوم ببث مباراة الأهلي واستاد أبيدجان اليوم، ويأتي تردد القناة على النايل سات على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

طريقة استقبال قناة ON Time Sports على الرسيفر

من أجل استقبال قناة أون تايم سبورت على جهاز الرسيفر الخاص بك إليكم عدد من الخطزات التي لابد من إتباعها:

في البداية يتم النقر على زر موافق الموجود في الريموت الكونترول.

اختيار الاعدادات ثم منها يتم اختيار التركيب.

اختيار إضافة قناة جديدة.

اختيار القمر الصناعي النايل سات.

إضافة كل البيانات التي ذكرت في الأعلى.

انقر على بحث ثم احفظ.

على الفور سوف يتم استقبال القناة.

موعد مباراة الأهلي المصري واستاد ابيدجان

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي واستاد ابيدجان اليوم في دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تنطلق المباراة على قناة بين سبورت اتش دي 2 وعلى قناة أون تايم سبورت الأرضية.