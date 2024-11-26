ALKASS SPORTS : القنوات الناقلة لمباراة السد والهلال السعودي في دوري أبطال أسيا للنخبة

عدن – كتب محمد سعد – القنوات الناقلة لمباراة السد والهلال السعودي، والتي تقام في إطار الجولة الخامسة من دوري أبطال أسيا للنخبة لموسم 2024-2025 وتنقل فعاليات المباراة على تردد قنوات السعودية الرياضية وقناة الكأس القطرية وقناة أبو ظبى الرياضية وقنوات بى ان سبورت المشفرة ، وسوف نستعرض إليك الآن تردد جميع القنوات الناقلة للقاء مع موعد المباراة عبر هذا المقال .

القنوات الناقلة لمباراة السد والهلال السعودي

في مواجه قوية لغاية اليوم سوف يتنافس السد القطري مع الهلال السعودي في الجول الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أسيا ويحتل السد القطري المركز الرابعة من المجموعة برصيد 8 نقاط وبينما يحتل الهلال السعودي المركز الثالث برصيد 12 نقطة ولهذا مباراة اليوم سوف تكون نارية بينهم من اجل الفوز وإحراز الثلاث نقاط التي تعزز موقف كلا منهم في ترتيب المجموعة ، وتقام المبراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت السعودية وقطر ،

مباراة السد والهلال اليوم

من القنوات الناقلة لمباراة السد والهلال السعودية اليوم قناة ابو ظبى الرياضية وقناة الكأس القطرية والتي نستعرض إليك الآن ترددها من اجل مشاهدة ممتعة لأحداث المباراة من المنزل

التردد: 11919.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة الكأس الرياضية على العرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 12245.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي سهيل سات

التردد: 11678.07.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ابوظبى الرياضية

القمر الصناعى : النايل سات.

التردد: 11411.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.



القمر الصناعى: عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

تشكيل الفريقين اليوم

اليك الان تشكيلة الهلال المتوقعة امام السد

حراسة المرمي: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي.

خط الوسط: سافيتش، ليوناردو، محمد كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، محمد القحطاني، ميتروفيتش.

تشكيلة السد المتوقعة ضد الهلال