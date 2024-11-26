الوجبة الأخيرة من هنا .. رابط اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق عبر منصة مظلتي

أفصحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الآونة الأخيرة على رابط اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024، حيث أكدت أنه سيتم إتاحة الاستعلام لجميع المتقدمين الاستفادة من برنامج الدعم عن أسمائهم للتعرف على حالة الطلب الذي تمكنوا من التسجيل به، وقد جاء ذلك في ضوء طرح الحكومة العراقية البرنامج حيث توفر من خلاله دعم شهري على هيئة أموال نقدية يحصل عليها المواطن المستفيد من هذا البرنامج خاصة الفئات المستحقة للمساعدات من متوسطي ومحدودي الدخل، مما يساعدهم في سد احتياجاتهم في ظل الظروف والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة.

يمكن لجميع المتقدمين في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الاستعلام بسهولة عن أسمائهم من خلال اتباع بعض الإجراءات البسيطة التي حددتها منصة مظلتي الإلكترونية، حتى يتمكن جميع المستفيدين من التعرف على حالة الطلب المتقدمين به، وجاءت خطوات الاستعلام بناء على الآتي:

التوجه بزيارة منصة مظلتي للخدمات الاجتماعية على الإنترنت.

للخدمات الاجتماعية على الإنترنت. التحديد بعد ذلك على الخدمات الالكترونية من القائمة الرئيسية.

النقر بعدها على خيار الاستعلام عن اسماء المشمولين.

تحديد الوجبة الأخيرة من ضمن الخيارات المتاحة في القائمة.

اضافة بيانات المستفيد بدقة.

النقر أخيرا على خيار الاستعلام حتى يتم الاطلاع على حالة طلبك بسهولة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

يمكن لجميع الأسر من محدودي الدخل أو لا يوجد لديهم أي عمل يعينهم على الحياة تقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية، ولكن مع ضرورة توافر مجموعة من العناصر الأساسية التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي: