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عدن – محمد سعد – نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في التشكيلة الهلالية .. القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد القطري بدوري ابطال اسيا 2024/2025 في المقال التالي

كتب محمد سعد – تتجه أنظار محبي كرة القدم نحو القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد القطري خلال الساعات القادمة، إذ يحل الهلال السعودي ضيفًا ثقيلًا على منافسه السد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري ابطال اسيا 2024/2025، لذا نتعرف على موقع الهلال ضمن ترتيب دوري ابطال اسيا وتردد قناة 1 beIN Sports AFC HD وتردد قناة SSC EXTRA 1HD ومعلق مباراة الهلال والسد وتوقيت بثها.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد

تلقى مباراة اليوم اهتمام كبير من قبل عشاق النادي الأزرق إذ يفصله عن ترتيب دوري ابطال اسيا 3 نقاط فقط، حيث يبلغ رصيده الأن وقبل لقاء اليوم 13 نقطة، يفصله عن المتصدر الحالي وهو النصر السعودي 3 نقاط لكونه حاصل على المركز الأول برصيد 15 نقطة، ويمكن متابعة المباراة من خلال تردد القنوات الحاصلة على حقوق البث.

تردد قناة SSC EXTRA 1HD

وفق أخر تحديث نشير إلى تردد قناة SSC EXTRA 1HD وهو على النحو التالي:

تردد القناة: 12523

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

تردد قناة 1 beIN Sports AFC HD

يمكن متابعة اللقاء أيضًا من خلال قناة 1 beIN Sports AFC HD وهو عبر ترددها التالي على القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة: 11013

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

معدل الترميز: 27500

موعد مباراة الهلال والسد القطري اليوم

تستعد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد لبث الحدث الكروي الهام اليوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر نوفمبر 2024، حيث يستقبل ستاد جاسم بن حمد الدولي اللقاء الحاسم اليوم في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة دورى ابطال اسيا للنخبة 2024، على أن تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من زمن المباراة عند تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، في حين تاتي بتوقيت السعودية بتوقيت السابعة مساء، وعند الساعة الثامنة مساء بتوقيت الامارات.

معلق مباراة الهلال والسد القطري

في إطار الحديث عن تفاصيل القمة الأسيوية اليوم، نشير إلى معلق مباراة الهلال والسد القطري بعدما تم الكشف الرسمي عنه من قبل القنوات الناقلة، فقد عملت قنوات بين سبورت القطرية على إسناد مهمة التعليق على مباراة اليوم المعلق المميز أحمد البلوشي.

التشكيل المتوقع للهلال ضد السد القطري

مباراة الهلال والسد تفصلنا عنها دقائق معدود، وقد كشف المدير الفني البرتغالي جيسوس عن حدوث تغييرات عديدة في تشكيله الهلال، حيث قرر الدفع بثلاث مدافعين والعمل على زيادة قدرة الدفاع للهلال، وجاء التشكيل بالاستعانة بحارس المرمى على ياسين بونو، واللاعب كاليدو كوليبالي، اللاعب حسان تمبكتي، اللاعب علي البليهي، اللاعب رينان لودي، واللاعب ناصر الدوسري، بالإضافة إلى كلًا من محمد كنو، واللاعب ماركوس ليوناردو، واللاعب جواو كانسيلو، وهجوم الفريق سالم الدوسري واللاعب ألكسندر ميتروفيتش.