Al-Sadd v Al Hilal .. مباراة الهلال ضد السد القطري اليوم

عدن – كتب محمد سعد – مباراة الهلال ضد السد القطري اليوم، من أبرز اللقاءات الكروية، التي ستجمع بين اثنين من أقوى الفرق، والتي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، على مستوى الوطن العربي وحول العالم، ويستعد ملعب “جاسم بن حمد” بالساعات المقبلة لاستقبال اللاعبين، لتعلن صفارة الحكم بدء المباراة، التي سيتم تنظيمها ضمن مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، وخلال اللقاءات الخمس الأخيرة والتي جمعت بين الفريقين، كان الفوز من نصيب الهلال مرتين، وبالثلاث مرات الأخرى، كان الفوز من نصيب السد القطري.

مباراة الهلال ضد السد القطري اليوم

وأعلنت الجهات المسؤولة عن تفاصيل المباريات التي سيتم تنظيمها وستكون من أقوى اللقاءات المنتظرة، ضمن فعاليات دوري أبطال آسيا للنخبة، وقالت الجهات المنظمة، أن مباراة الهلال والسد القطري سيتم تنظيمها اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024، ومن المقرر أن تعلن صفارة الحكم عن بدء المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءًا بتوقيت مصر.

التشكيل المتوقع للهلال أمام السد

وكانت الجهات المطلعة قد كشفت في تصريحاتها اليوم، عن تفاصيل التشكيل المتوقع لفريق الهلال خلال مباراة اليوم، التي سيواجه فيها السد القطري، ضمن فعاليات دوري أبطال آسيا للنخبة، وقالت الجهات المطلعة أن تشكيل المباراة اليوم سيكون كالتالي:

في حراسة المرمى سيكون “ياسين بونو”.

في خط الدفاع، سيكون هناك “خاليدو كوليبالي وجواو كانسيلو وعلي البهليهي ورينان لودي”.

في خط الوسط الدفاعي: سيكون هناك “سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومحمد كنو”.

في خط الوسط الهجومي: سيكون هناك “ماركوس ليوناردو وسالم الدوسري ومحمد القحطاني”.

في خط الهجوم: سيكون هناك ألكسندر ميتروفيتش”.

التشكيل المتوقع للسد أمام الهلال اليوم

بينما بالنسبة للتشكيل المتوقع للسد، أمام الهلال اليوم، فقد كشفت الجهات المطلعة عن تفاصيل التشكيل المتوقع للفريق، وجاء التشكيل وفق ما تم الكشف عنه كالتالي: