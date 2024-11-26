نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما تفوتش المباراة دي .. القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد اليوم في دوري أبطال آسيا 2024 في المقال التالي

كتب محمد سعد – يقدم لكم موقعنا القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد اليوم، في دوري أبطال آسيا، حيث يستضيف السد القطري فريق الهلال السعودي في مواجهة مثيرة تجمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، تأتي هذه المباراة ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في البطولة لهذا الموسم 2024-25.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والسد اليوم

تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا، ببث مباراة الهلال ضد السد عبر قناة “bein sports AFC1”.

معلق مباراة الهلال ضد السد

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس عن تعيين المعلق المتميز أحمد البلوشي للتعليق على مباراة الهلال والسد اليوم في دوري أبطال آسيا، حيث تستضيف أرضية ملعب “جاسم بن محمد” اللقاء المرتقب بين السد والهلال، الذي سينطلق في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دوري الأبطال.

اخبار مباراة الهلال والسد

اختتم فريق السد تدريباته الأخيرة اليوم على ملعب جاسم بن محمد استعدادًا لمباراة هامة يسعى من خلالها لتحقيق فوز كبير يعزز فرصه في المنافسة على صدارة دوري أبطال آسيا، من جانب آخر، وصل فريق الهلال السعودي إلى قطر في الأيام القليلة الماضية لإقامة معسكر مغلق، حيث يركز على دراسة منافسه بدقة من أجل انتزاع ثلاث نقاط ثمينة تقربه من قمة المجموعة وتأهله إلى الدور التالي من البطولة.

موعد مباراة الهلال ضد السد

تقام مباراة الهلال ضد السد اليوم في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة وجنوب أفريقيا والسودان وليبيا واليمن، بينما ستنطلق المباراة في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر، وفي الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان والأردن.

تشكيل الهلال امام السد اليوم

تشكيلة الفريق في مباراة اليوم تضم في حراسة المرمى ياسين بونو.

بينما في الدفاع يتواجد كل من جواو كانسيلو، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، ورينان لودي.

في خط الوسط، يلعب سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري، وماركوس ليوناردو.

أما في الهجوم، فيقود الفريق محمد القحطاني، سالم الدوسري، وألكسندر ميتروفيتش.

تشكيل السد امام الهلال اليوم

تشكيلة الفريق في هذه المباراة تشمل مشعل برشم في حراسة المرمى. بينما في خط الدفاع يتواجد محمد وعد، رومان سايس، بوعلام خوخي، وطارق سلمان. في وسط الملعب، يتواجد مصطفى مشعل، محمد كمارا، أكرم عفيف، كريستو غونزاليس، وجيوفاني. أما في الهجوم، فيقود الفريق يوسف عبد الرزاق.

موقف السد والهلال في جدول ترتيب دوري ابطال اسيا

يحتل فريق الهلال حالياً المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بعد أن خاض 4 مباريات فاز فيها جميعاً، من ناحية أخرى، يأتي السد في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، حيث لعب 4 مباريات فاز في اثنتين منها وتعادل في مثلها.

تاريخ مواجهات السد ضد الهلال

التقى الهلال السعودي بالسد القطري في 11 مباراة سابقة ضمن بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تمكن الهلال من الفوز في 5 منها، بينما فاز السد في 3 مباريات، وتوجت 3 مواجهات أخرى بالتعادل بين الفريقين.