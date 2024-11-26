فرصة لمحدوي الدخل بسعر 23 ألف امتلك سيارة تويوتا كورولا 2016 مستعملة بحالة جيدة وبمحرك قوي

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عدن – محمد سعد – يتساءل الكثير من الأشخاص في السعودية عن أسعار سيارات تويوتا كورولا موديل 2016 المستعملة حيث تعتبر هذه السيارة أفضل أنواع السيارات المستعملة التي تتميز بالعديد من المميزات كما أنها الأكثر مبيعا في الأسواق السعودية، حيث تمتاز السيارة بصناعة جيدة آخر الإصدارات كما أن سعر السيارة مناسب جداً للأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارة جيدة بسعر مناسب حيث تتوفر هذه السيارة في جميع الأسواق السعودية بأحدث الموديلات والصناعة الممتازة ولذلك سوف نستعرض الآن أسعار سيارة تويوتا كورولا موديل 2012 وأيضا 2016 تابع معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

تتوفر سيارة تويوتا كورولا في الأسواق السعودية بأسعار مناسبة جداً للجميع سوف نستعرض أهم مميزات وخصائص هذه السيارة وذلك من خلال الآتي.

تحتوي السيارة على أنظمة ضبط السرعة التي تعمل على تنظيم السرعة بشكل صحيح خاصة في الطرق السريعة.

تم تصميم السيارة بأحدث التقنيات والصناعات الممتازة والتي تجعلها من أفضل السيارات المتواجدة حالياً في الأسواق.

كما أن سعر سيارة تويوتا كورولا 2016 مناسب جداً لجميع الأشخاص.

يتوفر قطع غيار للسيارة بجودة عالية وأسعار تنافسية وضمان يصل إلى عدة سنوات.

تحتوي السيارة على أنظمة تعمل على عدم إغلاق المكابح حيث يتم توزيع قوى السيارة بشكل إلكتروني.

يأتي سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2016 المستعملة في الأسواق السعودية وذلك بسعر أعلى نحو 29 ألف ريال سعودي حتى سعر أقل حوالي 23 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2012 المستعملة

سوف نتعرف الآن على مزايا وأسعار سيارة تويوتا كورولا 2012 المستعملة المتوفرة في الأسواق السعودية وذلك على النحو التالي.

تعمل سيارة تويوتا كورولا بمحرك 4 سلندر بسعة 1.8 لتر بقوة 180 حصان، متصل بمحرك اتوماتيكي بقوة 4 سرعات.

حيث تتميز السيارة من الداخل بتصميم ديكور بلاستيكي قوي بالإضافة إلى نظام تكييف هوائي يتوفر أيضا فتحة سقف.

تحتوي السيارة على العديد من وسائل الأمان عن طريق العديد من الأنظمة التي تعمل على تنظيم حركة وثبات السيارة عن طريق نظام مانع الكبح، نظام الثبات باستخدام العجلات.

يبدأ سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2012 من مبلغ 12 ألف ريال سعودي حتى أعلى سعر حوالي 14 ألف ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا كامري 2016

تعتبر تويوتا كامري 2016 واحدة من السيارات السيدان الأكثر شعبية في العالم، وذلك لما تتمتع به من مواصفات تقنية عالية وأداء قوي وتصميم أنيق وجذاب.