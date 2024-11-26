بداية من 50 ألف امتلك سيارة مستعملة في مصر بحالة ممتازة وبإمكانيات عالية

عدن – كتب محمد سعد – إذا كنت ترغب في شراء سيارة مستعملة موديل جديد بمواصفات عالية الجودة، سوف نعرض إليكم سعر ومواصفات سيارة فيات 128 موديل 1999 بالإضافة إلى سعر سيارة شاهين موديل 1998 المستعملة حيث يبحث الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارة الحصول على سيارة بأسعار مناسبة، حيث تعتبر سيارة فيات من أفضل أنواع السيارات المتوفرة في جميع الأسواق كما أن سعر السيارة يناسب الجميع ولذلك سوف نتعرف على سعر ومميزات سيارة فيات المتوفرة في الأسواق تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

سعر ومواصفات سيارة فيات 128 1999 المستعملة

سوف نستعرض معكم الآن جميع المميزات والمواصفات الخاصة بهذه السيارة وكم تسجل في جميع الأسواق وذلك من خلال الآتي.

تحتوي سيارة فيات 128 على 4 اسطوانات والتي تقدر بسعة 1100 سي سي، القوة 47 حصان.

حيث تتصل بناقل يدوي متحرك بقوة 4 سرعات، يصل عداد السيارة إلى نحو 250 كيلو متر.

كما تحتوي السيارة أيضا على مقصورة داخلية بمساحة داخلية ممتازة بالإضافة إلى عداد قراءة جيد بالإضافة إلى عجلة قيادة بسيطة.

حيث أن سعر السيارة يبدأ من 51 ألف جنيه حتى 65 ألف جنيه.

سعر ومواصفات سيارة فيات شاهين موديل 1998 المستعملة

تعد سيارة فيات شاهين أحد أفضل السيارات المستخدمة في مصر حيث تعتبر الأكثر شهرة ومبيعا في جميع الأسواق وذلك لأنها تتميز بالعديد من المزايا كم أن سعر السيارة مناسب للجميع ولذلك سوف نتعرف على مواصفات واسعار فيات شاهين من خلال الآتي.

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1300 سي سي حيث يتصل بها ناقل الحركة يعمل بخمس سرعات.

يوجد قطع غيار للسيارة بجودة عالية وأسعار مخفضة بالإضافة إلى عدم استهلاك كمية كبيرة من الوقود.

كما تتوفر السيارة بألوان مختلفة مثل الأزرق والأبيض والأحمر.

حيث تتميز السيارة بوجود هيكل خارجي قوي لحماية السيارة من الصدمات والخدوش.

كما أن السيارة مرتفعة قليلا عن الأرض مما يساعد على حماية السيارة من المطبات.

يمكنك بيع السيارة بسهولة حيث تعد الأكثر مبيعا واستخداما في مصر.

وقد يبدأ سعر سيارة فيات شاهين في جميع الأسواق من مبلغ نحو 69 ألف جنيه إلى حوالي 71 ألف جنيه.

مواصفات وسعر سيارة لادا 2105 موديل 1994 مستعملة

تميزت سيارة لادا 2105 بتصميمها الكلاسيكي المستوحى من سيارات فيات حيث كانت تتمتع بهيكل قوي ومتين قادر على تحمل الظروف القاسية، وتتميز أيضا بسهولة إصلاحها وتوفر قطع الغيار.

جاءت السيارة بهيئة سيدان ذات أربعة أبواب، وتتميز ببساطة التصميم الخارجي والداخلي.

عادة ما كانت سيارة لادا 2105 تأتي بمحركين رئيسيين 1200 سي سي و1500 سي سي، كلاهما يعتبران محركات قوية واقتصادية في استهلاك الوقود مما جعلها خيار جذاب للكثيرين.

تتميز بمساحة داخلية واسعة خاصة في المقاعد الخلفية مما يجعلها مناسبة للعائلات.

سيارة لادا 2105 تعتبر من السيارات الاقتصادية مما جعلها في متناول الكثيرين ويبدأ سعرها من 51 ألف جنيه وحتى 61 ألف جنيه

مواصفات وسعر سيارة لادا 2107 موديل 2012

سيارة لادا 2107 كانت ولا تزال أيقونة من أيقونات السيارات الاقتصادية والمتينة وهذا الطراز الذي تميز ببساطته وقوته وعلى الرغم من مرور السنوات إلا أن هذه السيارة تحتفظ بمكانتها.

وتتميو بسعة محرك 1600 سي سي، وعدد الأسطوانات 4، وقوة المحرك 78 حصان، وناقل حركة مانيوال 5 سرعات، والوقود المستخدم بنزين، وسعة الخزان 40 لتر ومعدل استهلاك الوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتتميز بمتانتها وقدرتها على تحمل الظروف القاسية مما جعلها خيار مثالي للاستخدام اليومي.

كما تتميز باستهلاكها المنخفض للوقود مما يجعلها خيار اقتصادي للمستخدم.

كما تتميز أيضا بسهولة الحصول على قطع الغيار وبأسعار مناسبة مما يقلل من تكاليف الصيانة والإصلاح.

وسعر مناسب وتعتبر سيارة اقتصادية ويبدأ سعرها من 141 ألف جنيه وحتى 182 ألف جنيه.

مواصفات سيارة كيا برايد 2000

كيا برايد موديل 2000 سيارة اقتصادية صغيرة الحجم حظيت بشعبية كبيرة في العديد من الأسواق بما في ذلك السوق المصري وتميزت بتصميمها العملي وموثوقيتها مما جعلها خيار جذاب للكثيرين.

تأتي السيارة بمحرك سعة 1.0 أو 1.3 لتر.

تعمل السيارة بوقود البنزين.

ناقل الحركة في السيارة يدوي من 5 سرعات.

بعض الموديلات كانت متوفرة بناقل حركة أوتوماتيكي

التصميم خارجي للسيارة كلاسيكي بسيط.

متوفر فيها إضاءة أمامية وخلفية هالوجينية.

التصميم داخلي للسيارة عملي ومريح، ومواد داخلية متينة ومساحة كافية للركاب الأمامي والخلفي.

كما تجهيزات السيارة تكييف هواء ونوافذ كهربائية وقفل مركزي وراديو وكاسيت، ووسائل الأمان في السيارة أحزمة أمان أمامية وخلفية.

تحتوي السيارة على نظام فرامل ABS في بعض الموديلات وهيكل السيارة مصمم لامتصاص الصدمات.

مميزات سيارة كيا برايد موديل 2000

تعتبر سيارة كيا برايد موديل 2000 من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي.