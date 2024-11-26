نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتري سيارة تويوتا كامري 2014 Toyota بمواصفات خليجية للطرق الوعرة بسعر كاش 24000 ألف في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعتبر سيارة تويوتا كامري 2014 واحدة من أكثر السيارات شهرة وانتشار في المملكة العربية السعودية، وذلك بفضل تصميمها الأنيق، وقوة أدائها، وكفاءتها العالية في استهلاك الوقود كما أنها تمثل خيار مفضل للعديد من الأفراد بسبب تميزها بالاعتمادية والراحة في القيادة، في هذا المقال سنعرض سعر تويوتا كامري 2014 كاش في السعودية، بالإضافة إلى ميزاتها التي تجعلها تستحق الاستثمار.

سعر تويوتا كامري 2014 مستعملة كاش في السعودية

يختلف سعر تويوتا كامري 2014 كاش في السعودية بشكل كبير حسب الحالة العامة للسيارة مستعملة والمواصفات التي تحملها؛ حيث يتراوح سعر السيارة المستعملة في السوق السعودي من 24000 ريال سعودي إلى 60,000 ريال سعودي تقريبا، ويعتمد السعر على عدة عوامل مثل المسافة المقطوعة، حالة الهيكل والمقصورة الداخلية، بالإضافة إلى مستوى الصيانة التي خضعت له السيارة، وقد تختلف الأسعار أيضاً بحسب المناطق والمدن، حيث قد تجد السيارة بأسعار أقل أو أعلى بناء على الطلب والعرض في السوق المحلي.

تويوتا كامري 2014 جديدة في حال توفرها

على الرغم من أن السيارات الجديدة من طراز 2014 أصبحت نادرة في الأسواق السعودية، إلا أنه قد تجد بعض السيارات الجديدة في المعارض، وقد يتراوح سعرها ما بين 75,000 ريال سعودي إلى 85,000 ريال سعودي حسب التجهيزات والمواصفات.

التصميم الداخلي والراحة للسيارة تويوتا كامري 2014

تتمتع كامري 2014 بمقصورة فسيحة ومريحة تحتوي على مواد عالية الجودة، مما يعزز الراحة أثناء القيادة:

كما توفر المقاعد الأمامية القابلة للتعديل يدوي أو كهربائي، مما يساعد السائق والركاب على الحصول على وضعية مريحة. بينما توفر كامري 2014 شاشة لمس مع نظام معلوماتي متقدم، بالإضافة إلى نظام صوتي ممتاز، اتصال Bluetooth، ومدخل USB. كما تأتي السيارة مع أنظمة تكييف هواء متطورة لضمان راحة الركاب في الطقس الحار.

أهم ميزات تويوتا كامري 2014

تويوتا كامري 2014 تأتي مع العديد من الميزات التي تجعلها خيار ممتاز سواء كانت للاستخدام الشخصي أو العائلي، من أبرز هذه الميزات:

متوفر كامري 2014 بمحرك V6 خيار قوي وسلس في القيادة، حيث يصل قوة المحرك إلى حوالي 268 حصان، ما يوفر أداء جيد على الطرق السريعة والتضاريس المختلفة.

من يفضلون اقتصادية أعلى في استهلاك الوقود، يأتي محرك الـ4 سلندر الذي يقدم أداء معتدل مع 178 حصان.

كما يوفر هذا المحرك توازن جيد بين القوة والكفاءة في استهلاك الوقود.

كما تعتبر كامري 2014 من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود.

حيث يتراوح معدل استهلاك الوقود بين 12 إلى 14 كيلومتر لكل لتر.

وهذا يساهم بشكل كبير في توفير تكاليف تشغيل السيارة على المدى الطويل.

أهم أنظمة الأمان في السيارة تويوتا كامري 2014

تتميز تويوتا كامري 2014 بمجموعة من أنظمة الأمان المتطورة مثل:

نظام ABS لمنع قفل العجلات أثناء الفرملة.

نظام EBD لتوزيع قوة الفرملة بشكل متوازن.

وسائد هوائية أمامية وجانبية لحماية السائق والركاب في حالة حدوث حادث.

نظام مراقبة ضغط الإطارات لضمان السلامة على الطرق.

التصميم الخارجي للسيارة تويوتا كامري 2014

تتميز كامري 2014 بتصميم خارجي عصري وأنيق، مع خطوط انسيابية وجسم رياضي، كما تأتي السيارة بشبك أمامي كبير يعطيها مظهر أكثر قوة وأناقة، مع مصابيح LED أمامية تجعلها تبرز بشكل خاص في الليل.

سيارة هيونداي فيرنا 2018

توفر السيارة راحة قيادة ممتازة بفضل تعليقها الأمامي المستقل ونظام تعليق خلفي متعدد الوصلات، مما يساهم في تقديم قيادة مستقرة على مختلف أنواع الطرق.

تعتبر هيونداي فيرنا 2018 من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود، فهي تستهلك حوالي 6-7 لتر لكل 100 كم، مما يجعلها خيار مناسب للأشخاص الذين يقومون بالقيادة اليومية داخل المدن أو على الطرق السريعة.

عوامل تؤثر في سعر السيارة المستعملة

تعتبر هيونداي فيرنا 2018 مستعملة واحدة من الخيارات المميزة في السوق المصري للسيارات الاقتصادية توفر هذه السيارة مزيج من الأداء الممتاز، والكفاءة في استهلاك الوقود، والراحة في القيادة، مما يجعلها خيار جيد للعديد من السائقين، إذا كنت تبحث عن سيارة مستعملة تجمع بين الجودة والسعر المعقول، فإن هيونداي فيرنا 2018 ستكون خيار رائع لك:

السيارات التي تم صيانتها بشكل جيد والمزودة بخدمات إضافية مثل أنظمة الصوت أو الإضاءة المتطورة يمكن أن تكون أغلى من السيارات العادية.

السيارات التي قطعت مسافة كبيرة قد يكون سعرها أقل من السيارات التي قطعت مسافة أقل، حيث يؤثر ذلك على العمر الافتراضي للمحرك والمكونات الأخرى.

أسعار السيارات المستعملة تختلف حسب المنطقة والموزع، فقد تجد فرق طفيف في الأسعار بين المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية مقارنة بالمناطق الأخرى.

مواصفات سيارة تويوتا راش 2018

تعد سيارة تويوتا راش 2018 واحدة من السيارات العائلية المدمجة التي تمزج بين التصميم الرياضي والعملية وهي موجهة للأسر الباحثة عن سيارة متعددة الاستخدامات ذات أداء موثوق، تم طرح السيارة بمواصفات تلبي احتياجات القيادة اليومية والرحلات العائلية.

سعر تويوتا راش 2018 في السعودية

يتراوح سعر تويوتا راش 2018 في السوق السعودي ما بين 68,000 ريال إلى 74,000 ريال سعودي، وذلك حسب الفئة والمواصفات الإضافية وحالة السيارة في حال كانت مستعملة.