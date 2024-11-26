نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجمعة البيضاء 2024 من جرير السعودية بأسعار مذهلة للإلكترونيات وكافة الأجهزة في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعد عروض الجمعة البيضاء 2024 من مكتبة جرير واحدة من أبرز الفعاليات التسويقية التي ينتظرها الكثيرون في السعودية، حيث تقدم جرير خلال هذه الفترة فرصة استثنائية للاستفادة من تخفيضات ضخمة على مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الأجهزة التقنية، الإلكترونيات، الأدوات المنزلية، الملابس، الإكسسوارات، والكتب، مما يجعلها الوقت المثالي لتلبية احتياجاتك بأسعار مخفضة، وتستمر العروض حتى 3 ديسمبر 2024، ما يجعلها فرصة لا تُفوت للحصول على صفقات مذهلة في جميع فروع جرير، حيث يعتبر هذا الموسم من أهم وأكبر مواسم الخصومات في العام.

تحظى عروض الجمعة البيضاء 2024 من جرير باهتمام واسع بين العملاء، كونها تقدم فرصة لاقتناء منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مع توفير ملحوظ على المشتريات، حيث تتيح جرير خلال هذه الفترة خصومات مذهلة تصل إلى 70% أو أكثر على جميع المنتجات، كما تشمل العروض خصمًا بنسبة 21% على منتجات العناية الشخصية والنظافة، وخصم 30% على مجموعة من الكتب الإنجليزية، مع عرض مميز يتيح لك الحصول على كتاب ثالث مجانًا عند شراء كتابين، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعشاق الرسم والأشغال اليدوية الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 50% على مستلزماتهم.

عروض جرير الجمعة البيضاء 2024 هواتف

تسري عروض الجمعة البيضاء في مكتبة جرير من يوم الأربعاء 20 نوفمبر حتى الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، وتغطي خصومات متنوعة على جميع المنتجات الإلكترونية المتوفرة، بما في ذلك الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، الآيباد، الساعات الذكية، ومن أبرز العروض المتاحة ما يلي:

هاتف آبل آيفون 13 بسعة 128 جيجابايت، باللون الأزرق ودعم شبكات 5G، بسعر 1,807 ريال بدلاً من 3,042 ريال.

جوال آبل آيفون 13 إصدار آخر متاح بسعر 2,079 ريال بدلًا من 3,499 ريال.

جوال شاومي بوكو F6 بسعر 1,399 ريال بدلًا من 1,799 ريال، مع خيار التقسيط الشهري بقيمة 65 ريال.

أوبو A3 بذاكرة 6 جيجابايت RAM وسعة تخزين 128 جيجابايت، متوفر بسعر 549 ريال بدلًا من 599 ريال، مع إمكانية التقسيط بدفع 26 ريال شهريًا.

سامسونج Galaxy S24 FE 5G بذاكرة 8 جيجابايت RAM وسعة تخزين 256 جيجابايت، بسعر 2,599 ريال بدلًا من 2,849 ريال، ويشمل العرض شاحن جداري للسفر وسماعات أذن Type C، مع إمكانية تقسيط السعر بدفع 121 ريال شهريًا.

سامسونج جالكسي S24 الترا بخصم 1,400 ريال، متاح بسعر 3,999 ريال بدلًا من 5,399 ريال.

هواوي ميت باد 11.5 بيبر مات تابلت** (Wi-Fi) مع لوحة مفاتيح، بسعر 1,149 ريال بدلًا من 1,599 ريال.

عروض جرير الجمعة البيضاء 2024 شاشات

تقدم جرير في الجمعة البيضاء 2024 داخل المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من الشاشات الذكية بأسعار مخفضة، تشمل العروض ما يلي: