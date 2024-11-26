شكرا لاهتمامكم بخبر عن تخفيضات على أجهزة بلاي ستيشن 5 في عروض البلاك فراي داي 2024 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – مع موسم البلاك فراي داي لعام 2024، أطلقت شركة سوني مجموعة من العروض المميزة على أجهزة بلاي ستيشن 5 وملحقاتها، مما يجعلها فرصة مثالية لمحبي الألعاب للحصول على أجهزتهم المفضلة بأسعار مخفضة، حيث تشمل هذه العروض خصومات على الحزم الأساسية للجهاز، وحدات التحكم، بالإضافة إلى الألعاب الشهيرة، مما يجعلها واحدة من أفضل عروض هذا العام حتى الآن.

وقد تم طرح عدد من العروض على أجهزة بلاي ستيشن 5 ومن أبرزها:

سعر حزم بلاي ستيشن 5 مع الألعاب:

سعر حزمة Fortnite Cobalt Star Bundle: تتوفر بسعر 375 دولار.

سعر حزمة NBA 2K الرقمية: متاحة بنفس السعر البالغ 375 دولار.

الحزم نفسها مع جهاز PS5 بمحرك أقراص: تعرض بسعر 425 دولار أو 1999 ريال سعودي.

PlayStation VR 2 Horizon Bundle: تم تخفيض سعر هذه الحزمة بشكل كبير ليصل إلى 350 دولار فقط، وهو تخفيض بنسبة 47%، مما يجعلها واحدة من أفضل الصفقات لعشاق الألعاب الافتراضية.

وحدات التحكم DualSense:

أصبحت وحدات التحكم الأساسية متوفرة الآن بسعر 55 دولار بعد تخفيض بنسبة 27%.

كما يشمل الخصم جميع الألوان المختلفة لوحدات التحكم، بالإضافة إلى وحدة التحكم الاحترافية DualSense Edge.

خصومات كبيرة على الألعاب في بلاك فرايدي

سوني لم تكتفي بتقديم عروض على الأجهزة فقط، بل طبقت تخفيضات كبيرة على مجموعة واسعة من الألعاب، في هذا الموسم، يتوفر ما يقرب من 1300 لعبة ومحتوى إضافي مع خصومات تصل إلى 70%. إليكم أبرز الألعاب المخفضة :-

Elden Ring متوفرة بسعر 19.99 دولار.

Metaphor ReFantazio بسعر 49.99 دولار.

Call of Duty: Black Ops 6 خصم 15%.

EA FC 25 تخفيض بنسبة 50%.

NBA 2K25 خصم بنسبة 33%.

Alan Wake 2 Deluxe Edition تخفيض كبير بنسبة 50%.

Avata Frontiers of Pandora

الإصدار الأساسي والنهائي تخفيض بنسبة 60%.

تذكرة الموسم تخفيض بنسبة 35%.

Baldur’s Gate 3 خصم 20%.

نصائح للاستفادة من عروض البلاك فراي داي

لكي يتم الاستفادة من العروض المقدمة قم بتحديد قائمة الألعاب أو الملحقات التي تحتاجها قبل التسوق، كذلك تابع مواقع الشراء الرسمية والتطبيقات للحصول على التحديثات المباشرة، ولا تتأخر في اتخاذ القرار، حيث إن الكميات غالبًا ما تكون محدودة خلال هذه التخفيضات.