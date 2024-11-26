نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيف مميز علمهالى … طريقة لعمل كيكة الكوكيز بطعم محدش هيندم بعد ما يجرب الطريقة دي في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعد كيكة الكوكيز من أفضل الحلويات لدى العديد سواء كان الكبار أم الصغار، بسبب طعمها المتميز فيمكن استخدامها في المناسبات سواء كان في أعياد الميلاد أو عند استقبال في الضيوف والعديد يقومون بشرائها من محلات الحلويات، ولكن تكون بأسعار عالية فيمكن تحضيرها داخل المنزل بخطوات بسيطة ومكونات متواجدة في البيت بطريقة مضمونة وأيضًا ناجحة، تابع معنا حتى تحصل على أفضل وصفة لدى كيكة الكوكيز.

مكونات عمل كيكة كوكيز

كيكه الكوكيز من أنواع الكيكات الغير تقليدية، حيث أنها مختلفه في الطعم والمكونات والخطوات، كما تبحث عن طريقه تحضيرها السيدات التي تعشق حلوه الكوكيز لإطعام أبنائها الصغار الذين لا يرغبون في تناول الحلويات التقليدية، حتى تحصلي على الوصفة بنجاح اتبعي أهم المكونات الخاصة بعمل كيكة الكوكيز ومنها:

اثنين كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب شيكولاتة خام قطع.

نصف كوب زبدة لينة.

نصف كوب شوكولاتة سائحة.

نصف كوب سكر بني.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

بيضة كبيرة.

نصف كوب سكر ناعم.

كيس فانيليا.

خطوات تحضير وصفة كيكة الكوكيز

يمكنك ان تقوم بعمل كيكه الكوكيز بافضل طريقه ومن أهمها ما يلي:

أولًا عليك بوضع كل من البيكربونات وذرة من الملح ومعها الدقيق وقم بتقليب هذه المكونات مع بعضها.

بعد ذلك عليك بإضافة السكر مع الزبدة وقم بضربها من خلال المضرب الكهربائي بعد ذلك يتم وضع الفانيليا مع البيض وقم باستمرار الخفق.

ضع المكونات الجافة مع المكونات السائلة وقم بتقليبهما مع بعضهم نضع عليها قطع الشوكولاته.

في هذه الخطوة عليك بتقسيم العجينه إلى نصفين في الأول ضع النصف الأول في الصينية وقم بالضغط بصورة جيدة.

النصف الثاني عليك بتقسيمها إلى كرات تكون متوسطة ضع عليها شوكولاتة سائلة.

نضعها بعد ذلك في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة متوسطة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

في نهايه المقال نكون قد شرحنا لكم أهم خطوات ومكونات طريقة عمل كيكة الكوكيز الشهية، حيث أنها غير مكلفة ولذيذه في الطعم وشهية ولا تحتاج منك وقت ولا مجهود، كل ما عليك هو الالتزام بالمكونات والخطوات السابقه بالتفصيل.