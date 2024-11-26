بـ 3 مكونات بس .. من غير بيض أو حليب أعملي أحلى بسكوت العشر دقائق مفيش سهولة كدة

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عدن – محمد سعد – بسكوت العشر دقائق ،من الصعب إيجاد طريقة سهلة لعمل وجبة أو حلوى سريعة تسهل على ربة المنزل أو المرأة العاملة لإنجاز مهامها سريعًا، خاصة في وجود الأطفال فهم في الغالب يكونوا كثيري الطلبات خاصة في الحلويات، فـ أغلب الأطعمة تحتاج إلى وقت ومجهود لتصبح جاهزة في وقت قصير، ولكن من هذا الصدد سنعرض طريقة سهلة ومريحة سواء لربات البيوت أو للمرأة العاملة لعمل أشهى بسكوت العشر دقائق وهو أفضل من طرق كثير لتحضير وإعداد حلويات كثيرة، سنعتمد في هذه الوصفة على الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات مع الزبدة والسكر فقط وهي من الحلويات الاقتصادية في الجهد أيضاً.

مقادير بسكوت العشر دقائق

سنحتاج المكونات التالية وهم ثلاث مكونات فقط لأسرع بسكوت في تحضيره و خبزه، سـ تودعين البسكوت الجاهز بسعر مبالغ وسـ تعتمدين هذه الوصفة يوميًا لكي و لأطفالك.

٢ كوب من الدقيق.

كوب من الزبدة بنفس درجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر المطحون.

بسكوت العشر دقائق

بسكوت العشر دقائق

طريقة عمل بسكوت الـ 10 دقائق

فيما يلي بعض الخطوات البسيطة التي سوف تعتمدها في عمل بسكوت في 10 دقائق فقط يمكن تناوله في العشاء مع كوب من النسكافيه أو اللبن، ويمكن الاعتماد عليه لأطفالك في فتره الصباح مع الحليب كوجبة مغذية.

في البداية نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركه يسخن حتى نقوم بعمل الوصفة.

في وعاء عميق ضعي كوب الزبدة مع كوب السكر ونبدأ في خفق المكونين بالمضرب الكهربائي حتى يصبح المزيج ناعماً و كريمي.

نبدأ بوضع الدقيق بشكل تدريجي مع التقليب باليد حتى يصبح لدينا عجينة طرية.

نبدأ بتشكيل العجينة نأخذ عجينة صغيرة بحجم أكبر من حبة عين الجمل و نسويها باليد و أجعليها مسطحة.

نرص كل من العجين في صينية بها ورق زبدة وبين كل كرة والثانية اعطي مسافة مناسبة.

في الفرن أدخلي صينية البسكوت و أتركيه لمدة لا تقل عن 10 دقائق مع المتابعة المستمرة لأنه ينضج سريعاً.

انتظري حتى يصبح لونه ذهبي من الأسفل ثم اخرجي الصينية و أتركيها لتبرد.

احضري وعاء وقومي بوضع البسكوت وقدميه لأطفالك مع كوب من الحليب.

طريقة عمل بسكوت العشر دقائق بجوز الهند

سنحتاج المكونات التالية لعمل بسكوت جوز هند في 10 دقائق فقط

عدد ٢ كوب من الدقيق.

1/2 كوب من الزبدة.

كوب من الجوز هند.

رشة فانيليا

طريقة التحضير

في وعاء كبير نضيف الزبدة مع السكر و أخفقيهم جيداً، نضيف الدقيق تدريجياً مع رشة الفانيليا وجوز الهند.

نقلب باليد حتى تكون لدينا عجينة متماسكة للتشكيل.

نشكل العجين بالشكل المحبب ونضع العجين في صينية بها ورق زبدة.

تدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 وتخرج وتترك لتبرد .

بسكوت 10 دقائق بدون فرن

هذه الوصفة من أسهل الوصفات لعمل بسكوت بدون فرن فقط على النار.

2 كوب من الدقيق.

1/2 كوب من الزبدة.

كوب من السكر المطحون.

رشة فانيليا.

طريقة التحضير

في وعاء كبير، نضيف الزبدة مع السكر ونخفقهم بشكل جيد.

نضيف الدقيق واحدة واحدة مع التقليب باليد ثم رشة الفانيليا لتصبح عجينة جاهزة للتشكيل.

نشكل العجينة ثم نضعها على صينية مدهونة بالزبدة.

نتركها على نار هادئة لمدة لا تقل عن 10 دقائق لـ 20 دقيقة مع المتابعة إلى أن ينضج.

طريقة عمل بسكوت الـ10 دقائق بالشوكولاتة

لمحبي الشوكولاتة سنذكر طريقة سهلة وسريعة لعمل بسكوت بنكهة الشوكولاتة وهذه هي مقاديره.

كوب من السكر.

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقتين من الكاكاو الخام.

كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

طريقة التحضير