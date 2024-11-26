مورق وطري .. طريقة عمل مينى كرواسون في البيت بعجينة ناجحة وطرية بأسرار المحلات

عدن – كتب محمد سعد – تحضير الميني كرواسون في المنزل يمكن أن يكون تجربة ممتعة ومجزية، حيث يمكنك الحصول على كرواسون مورق وهش ينافس جودة ذلك المقدم في المحلات، اتبعي هذه الخطوات للحصول على ميني كرواسون مثالي في كل مرة وأسعدي به أفراد أسرتك، يمكن تحضيره في أي وقت ولن يأخذ منك الكثير من الوقت والجهد، فقط تابعي معنا هذا المقال عبر موقع الكويت الإخباري.

طريقة عمل الميني كرواسون

المكونات:

2 كوب ونصف دقيق.

1/4 كوب سكر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

3/4 كوب حليب دافئ.

1/2 كوب ماء دافئ.

1 بيضة.

1/2 كوب زبدة (بدرجة حرارة الغرفة) للعجينة.

1 كوب زبدة باردة (لتوريق العجينة).

1 بيضة مخفوقة (لدهن الوجه).

خطوات تحضير مينى كرواسون هش ومورق

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، السكر، الملح، والخميرة.

أضيفي الحليب الدافئ، الماء الدافئ، والبيضة، واعجني حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.

أضيفي 1/2 كوب زبدة (بدرجة حرارة الغرفة) واعجني جيداً حتى تتجانس الزبدة مع العجينة.

غطي العجينة بقطعة قماش نظيفة واتركيها تختمر لمدة 1-2 ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

بعد أن تتخمر العجينة، افرديها على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق حتى تحصلي على مستطيل كبير.

ضعي الزبدة الباردة في منتصف المستطيل واطوي العجينة على شكل ظرف بحيث تغطي الزبدة بالكامل.

افردي العجينة مرة أخرى على شكل مستطيل، ثم اطويها إلى ثلاث طبقات مثل الكتاب.

كرري هذه الخطوة 3-4 مرات، مع تبريد العجينة في الثلاجة لمدة 15 دقيقة بين كل طي.

بعد انتهاء عملية التوريق، افردي العجينة مرة أخرى حتى تحصلي على مستطيل كبير ورفيع.

قطعي العجينة إلى مثلثات صغيرة.

قومي بلف كل مثلث بدءًا من القاعدة وصولاً إلى القمة لتحصلي على شكل الكرواسون المعروف

ضعي قطع الميني كرواسون في صينية خبز مبطنة بورق الزبدة واتركيها لتختمر مرة أخرى لمدة 30-45 دقيقة.

سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية.

ادهني وجه الميني كرواسون بالبيض المخفوق.

اخبزي الميني كرواسون في الفرن المسخن مسبقاً لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون ومنتفخ.

باتباع هذه الخطوات، ستحصلين على ميني كرواسون مورق وهش في المنزل ينافس الذي يباع في المحلات.