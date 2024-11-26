الكل هينبهر بجمالك كريم النشا والبرتقال لبشرة بيضاء مثل الثلج

عدن – كتب محمد سعد – كريم النشا والبرتقال لبشرة بيضاء مثل الثلج والكل هينبهر بجمالك ويسالك على السر، ونقدم لكي اليوم كريم طبيعي من مكونات طبيعية لتفتيح بشرتك، وسوف يجعلها أكثر إشراقا وبيضاء مثل بشرة الأطفال وناعمة أيضا، ويتكون هذا الكريم من عصير البرتقال والمعروف عنه أنه غني بفيتامين سي الذي يعطي البشرة النضارة والحيوية والتفتيح، ويحتوي ايضا على عسل النحل والجلسرين وكلها مواد مرطبة للبشرة، واليوم سوف نقدم لكم كريم النشا والبرتقال بمواد طبيعية بدون مواد كيميائية ضارة بالبشرة وباسهل طريقة تحضير.

مكونات عمل كريم النشا والبرتقال لبشرة بيضاء مثل الثلج

نتعرف الآن على بعض المكونات البسيطة التي سوف نستخدمها في طريقة تحضير أقوي كريم لتفتيح البشرة وهي كما يلي:

كوب من عصير البرتقال. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من الحليب البودرة. ملعقة كبيرة من عسل النحل. ملعقة صغيرة من زيت الورد. ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. ملعقة كبيرة من الجلسرين. ملعقة كبيرة من جل الصبار. كبسولة من فيتامين سي. كبسولة من فيتامين E.

طريقة تحضير الوصفه

نتعرف الآن على أبسط طريقة لتحضير الكريم الطبيعي لإعطاء البشرة النضارة والحيوية والنعومة وبخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:

نقوم بوضع عصير البرتقال في إناء ونضع عليه النشا والحليب البودرة ونقلب جيدا.

يوضع الإناء على النار مع التحريك المستمر حتى يثقل القوام ويصبح مثل الكريم.

نرفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد ونضيف له عسل النحل والجلسرين ونخلط جيداً.

ثم نضيف زيت اللوز الحلو وزيت الورد وجل الصبار ونخلط جيداً.

نقوم بإضافة كبسولة فيتامين سي وفيتامين E ونخلط جيداً حتى يصبح المزيج متجانس وناعم جدا.

طريقة تطبيق الكريم على البشرة

نتعرف الآن على أبسط طريقة لاستخدام الكريم على البشرة حتي تصبح أكثر إشراقا وبيضاء مثل الثلج وهي كما يلي:

نغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر والغسول المناسب له وتجفيفه جيداً. نقوم بوضع كمية بسيطة من الكريم على الوجه والرقبة ويفرد جيداً. نترك الكريم على الوجه لمدة نصف ساعة. ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر وتجفيفه جيداً. ثم نقوم بترطيب البشرة بالمرطب الخاص بها. نكرر تطبيق الكريم على البشرة ثلاث مرات في الأسبوع حتي تحصلين على أفضل نتيجة.

فوائد كريم النشا والبرتقال للبشرة

نتعرف الآن على بعض الفوائد الصحية والمتعددة لكريم النشا والبرتقال للبشرة وهي كما يلي: