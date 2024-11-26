نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات تكشف مميزات جديدة مرتقبة على هواتف آيفون .. ومتى موعد طرحه في المقال التالي

كتب محمد سعد – كشفت مصادر داخل شركة “أبل” الأمريكية معلومات أكثر تفصيلاً عن نظام تشغيل “آي أو إس 19” المرتقب على هواتف “آيفون”، والموعد المتوقع طرحه فيه نكثشب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وأوضحت المصادر، أن “آي أو إس 19” سيتضمن ميزات إضافية للمساعد الصوتي الذكي “سيري” ستجعله أشبه بصورة كبيرة بتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي “شات جي بي تي”.

وتقوم “أبل” حالياً، بحسب المصادر، بتطوير “سيري” ودعمه بـ”نماذج لغات كبيرة أكثر تقدماً”، بحيث يصبح مؤهلا للمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي للتعامل مع طلبات المستخدمين الأكثر تعقيداً.

وأشارت المصادر إلى أنه لا يتوقع أن يتم إطلاق نظام التشغيل على هواتف “آيفون” المؤهلة قبل يونيو 2025.

ومن المرجح أن تكشف “أبل” عن إصدار “سيري” المحدث الجديد خلال مؤتمرها للمطوّرين والمبرمجين يونيو 2025، والذي يتكشف فيه أبرز مزايا نظام التشغيل الجديد.

وتقول المصادر إن “آي أو إس 19” قد لن يكون متاحاً بصورة كاملة تحمل كل المزايا الموعودة للمستخدمين كافة إلا في أوائل ربيع 2026، كجزءٍ من تحديث “آي أو إس 19.4”.