طريقة استخراج صك الطلاق من ناجز في السعودية

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عدن – محمد سعد – كيفية اصدار صك الطلاق من ناجز أحد الاستفسارات التي يرغب الأزواج في معرفة الإجابة الصحيحة عليها وآلية تطبيقها في مختلف أنواع الطلاق (رجعي أو غير رجعي) وسواءً بموافقة الطرفين أم لا رتكعر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وفي هذا الصدد جئنا بمقالنا هذا للتعرف بشكل واضح ودقيق عن كل ما يخص صك الطلاق وخطوات استخراجه واستنساخه وغيرها من معلومات ذات صلة ستجدها في السطور القادمة.

كيف اصدر صك الطلاق من ناجز.

يعد استنباط صك الطلاق إجراء قانوني مهم جداً ينبغي على الرجل التقيد به في حال قد وقع لفظ الطلاق. كما أنه بإمكان المرأة أن تسعى للمطالبة بإثبات حصول الطلاق بدعم من محامي مختص بحال امتناع الرجل عن توثيقه بالشكل القانوني المحدد، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى تجاوزات ومشاكل عديدة بحال عدم استخراجه.

من جهة أخرى تعد خدمة اصدار صك الطلاق إحدى الخدمات التي يتساءل عنها المستخدمين بكثرة من بين عدد كبير من الخدمات التي طرحتها وزارة العدل السعودية. فضلاً عن عدد كبير من الخدمات القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية عبر الدخول للبوابة الإلكترونية ناجز، حيث أطلقتها الوزارة لاختصار الجهود الخاصة بإنجاز إجراءات الطلاق.

متطلبات استخراج صك الطلاق من ناجز.

نجد أهمية توثيق وإثبات الطلاق في سبيل الحفاظ على الحقوق والامتثال للقواعد الشرعية ولكل إجراء متطلبات خاصة به، إذ تتلخص متطلبات اصدار صد الطلاق من ناجز بالتالي:

وجود وتقديم عقد النكاح المرغوب إنهاؤه واستخراج صك الطلاق به.

القيام بهذه الخطوة شكل شخصي أو من خلال وكيل قانوني.

التأكيد على حضور الزوجة حين القيام بتوثيق الطلاق.

كذلك يشترط تواجد شاهدين ومشرفين لتوثيق الطلاق.

بالإضافة إلى مصادقة على عقد النكاح وما يتعلق به من أوراق من وزارة الخارجية ووزارة العدل.

كم مدة صدور صك الطلاق الالكتروني؟

قد يستغرق صدور صك الطلاق الالكتروني من يومين إلى أشهر فلا يوجد مدة محددة يتم خلالها صدور صك الطلاق. فمن غير الممكن تعيين مدة محددة لاستخراج صك الطلاق إذ يرتبط بشكل خاص بآلية وقوع الطلاق، كأن يحصل بالتراضي بين الطرفين أو تم بمدعاة دعوى قضائية بالمحكمة للانفصال بين الزوجين. ومن دون شك الزمن الذي تحتاجه لإتمام الإجراءات يختلف في كل حالة وعليه يختلف الزمن المستغرق بإصدار الصك الالكتروني للطلاق.

وننوه إلى أنّ إنجاز كافة الإجراءات من عملية إثبات صك الطلاق واستخراجه وطباعته يحتاج إلى تقدمة الأدلة القانونية لإنفاذها بدون إشكالات. حيث يتوجب تقديم صورة عقد الزواج وتقدمة الصك القديم بحال استخراجه للطلقة الثانية أو الثالثة أو تقديم رقم الصك حين استخراج بدل فاقد.

خطوات استخراج صك الطلاق من ناجز.

إنَّ صك الطلاق عبارة عن وثيقة قانونية يتوجب إصدارها بمجرد وقوع الطلاق لاستيضاح وضع الزوجين الإجتماعي. وعليه تتلخص خطوات استخراج صك الطلاق من ناجز باتباعك كل مما يلي:

الدخول الرسمي إلى منصة ناجز الإلكترونية. الإنتقال إلى الصفحة المعنية بالخدمات الإنهائية. انتقاء خدمة توثيق الطلاق. ملء النموذج المطروح بالمعلومات المطلوبة ضمن خاناتها المعرفة وتشتمل معلومات متعلقة بالزوجين وكتابة رقم عقد النكاح وكذلك إدخال رقم الطلقة. المصادقة على الطلب. تقديم الطلب ورفعه بعد إرفاقه بما يُطلب من المستندات.

كيف احصل على نسخة من صك الطلاق؟

يمكن الحصول على نسخة من صك الطلاق أو استخراج صك بدل عن فاقد بشكل الكتروني من خلال بوابة ناجز الالكترونية بخطوات محددة ومعرفة. إذ تبدأ الخطوات بالدخول إلى منصة ناجز الرقمية ومن ثم التوجه إلى خانة الحالات الاجتماعية يليها الانتقال في نفس الخانة إلى خيار الوثائق المعتمدة. فبعد ظهور كامل الوثائق المعتمدة التي تخصك والتي تم إصدارها من قبل وزارة العدل وانتقاء صك الطلاق والاطلاع عليه وأخذ رقمه ثم طباعته.

وما يجدر ذكره أن تجاهل توثيق الطلاق والتغافل عن استخراج صك الطلاق قد يفضي إلى مخالفة العديد من الإجراءات القانونية والشرعية، كما تؤدي لخسارة المرأة عدد من الحقوق التي بمقدورها استحصالها حين امتلاكها لصك الطلاق.

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كيف اطلع صك الطلاق من ناجز عبر 6 خطوات ومتطلبات استخراجه.