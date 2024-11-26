شكرا لاهتمامكم بخبر عن خصم حتى 50% .. أضخم عروض الجمعة البيضاء في إكسترا السعودية 2024 على الجوالات على موقع سعودي 24.
عدن – محمد سعد – من خلال عروض الجمعة البيضاء اكسترا 2024 تتمكن من شراء جوال أحلامك بخصم يتراوح من 10% إلى 50%، فلا يوجد عرض أفضل من ذلك لتوفير الكثير من سعر الجوال الأساسي، وتمتد عروض الجمعة البيضاء لأكثر من أسبوع بحيث يمكن التمتع بها بدءًا من يوم 20 نوفمبر، وتستمر حتى 7 ديسمبر ، لذا لا تفوت فرصة الاختيار بين جوالات الماركات المتنوعة وفي الفئة السعرية التي تبحث عنها هفاصح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
عروض الجمعة البيضاء اكسترا 2024
شراء الجوالات في عروض الجمعة البيضاء اكسترا 2024 من الخيارات المثالية، فيكون سعر الجوال الذي تبحث عنه قليل للغاية مقارنةً بالسعر الأصلي له، وتكون جوالات سامسونج خيار رائع وشامل لكل احتياجاتك في الجوال، خاصةً مع جودة الكاميرا وتوافر مزايا رائعة، وتكون العروض كما يلي.
- احصل على سماعة هدية مع سامسونج جالكسي A25، جوال 5G، سعة 256 جيجابايت، بسعر 899 ريال بدلًا من 1099 ريال.
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G سعة 256 جيجابايت، بسعر 2999 ريال بدلًا من 5199 ريال.
- سماعة ومحول سفر هدية عند شراء سامسونج جالكسي A55 5G، سعة 256 جيجا، بسعر 1449 ريال بدلًا من 1699 ريال.
- سامسونج جالكسي S24 الترا 5G، سعة 256 جيجابايت، بسعر 3999 ريال بدلًا من 5399 ريال.
- اشتر جوال سامسونج جالكسي A15، سعة 128 جيجابايت، بسعر 499 ريال بدلًا من 599 ريال.
- متاح في عروض الجمعة البيضاء اكسترا جوال سامسونج A35 5G، سعة 256 جيجابايت، بسعر 1099 ريال بدلًا من 1399 ريال.
عروض اكسترا الجمعة البيضاء في السعودية 2024
مع عروض الجمعة البيضاء اكسترا 2024 الأسعار لا مثيل لها فيوجد جوال متاح بأقل من 250 ريال، ليكون أحد أفضل الخيارات من شركة هونر في فئة الجوالات الاقتصادية والموفرة للغاية، ويوجد أيضًا عدد من جوالات شاومي وهواوي بأسعار مذهلة كذلك.
- هونر X5 Plus سعة 64 جيجابايت، بسعر 249 ريال بدلًا من 399 ريال.
- شاومي ريدمي 12، سعة 256 جيجابايت، 5G، بسعر 649 ريال بدلًا من 799 ريال.
- هونر 200 برو 5G، سعة 512 جيجابايت، بسعر 2299 ريال بدلًا من 2699 ريال.
- هونر ماجيك 6 برو 5G، سعة 512 جيجابايت، بسعر 3299 ريال بدلًا من 3999 ريال.
- هواوي نوفا 12i سعة 256 جيجابايت، بسعر 749 ريال بدلًا من 999 ريال.
- جوال هواوي بورا 70 سعة 256 جيجابايت، بسعر 2299 ريال بدلًا من 2999 ريال.