بتصميم راقي .. اهم موصفات وسعر سامسونج جالكسي A35 في الامارات

عدن – كتب محمد سعد – يعد جوال سامسونج جالكسي A35 من الهواتف الذكية الرائعة التي قدمتها شركة سامسونج، حيث يأتي بألوان عصرية راقية ذات مظهر جذاب، كما يأتي بتصميم أنيق بالخلف مع إطار جانبي مسطح لمظهر وإحساس انسيابي، ويأتي بكاميرات أمامية وخلفية بزاوية واسعة تجعلنا نلتقط صور وفيديوهات جميلة بألوان زاهية وتفاصيل واضحة تستحق المشاركة، كما يأتي بشاشة عرض ساطعة ونابضة بالحياة بمقاس 6 .6 إنش تمنحك رؤية واضحة حتى تحت ضوء الشمس المباشر، وسوف نتعرف معكم من خلال موقع الكويت الإخباري على سعر Samsung Galaxy A35 وأهم مواصفاته حذماث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات سامسونج جالكسي A35

يشتمل جوال Samsung Galaxy A35 على مواصفات أكثر من رائعة تجعله من أهم الهواتف الاقتصادية وهي كما يأتي: –

البطارية سعتها 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع. المعالج من شركة سامسونج من نوع Exynos 1380 بتكنولوجيا 5 نانو. الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل، والخلفية ثلاثية الأولي بدقة 50 ميجا بكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بكسل، والثالثة بدقة 5 ميجا بكسل. الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة من نوع Super AMOLED بمساحة 6.6 إنش بمعدل كثافة بكسلات 390 بكسل لكل إنش وتدعم معدل التحديث 120Hz وسطوع يصل إلى 1000 شمعة. يعمل الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 14 مع واجهة سامسونج الأحدث. الهاتف يدعم شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس الـ 5G. يأتي بذاكرة تخزين سعتها 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، و128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام، و256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.

مميزات Samsung Galaxy A35

يأتي سامسونج جالكسي A35 بالعديد من المميزات الرائعة التي تجعله يستحق الشراء والتي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

يحتوي الهاتف على كاميرات أمامية وخلفية ممتازة تقدم تجربة تصوير جيدة.

الجوال مصنوع من خامات راقية بظهر من الزجاج، كما يأتي مقاوم للماء والغبار.

السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو للحصول على تجربة صوتية رائعة.

البطارية سعتها 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

شاشة الهاتف اموليد بمساحة كبيرة وتدعم معدل التحديث الـ 120 هرتز.

يدعم الهاتف الميكروفون الإضافي الخاص بعزل الضجيج والضوضاء.

يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الجوال عن طريق بصمة الوجه.

سعر سامسونج جالكسي A35 السعودية والإمارات

سوف نتعرف على سعر الهاتف الاقتصادي Samsung Galaxy A35 في الدول العربية وهو كما يلي: –