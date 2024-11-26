الجامعة القاسمية الاماراتية تعلن عن وظيفة جديدة لعضو هيئة تدريس في هذا التخصص .. هنا التفاصيل

. أعلنت الجامعة القاسمية عن وظائف أعضاء هيئة تدريس في عدد من التخصصات الأكاديمية في مجالات مختلفة فجغهي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

اعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية عن فتح باب التقديم لوظيفة أستاذ مساعد في تخصص التاريخ الحديث والمعاصر ضمن قسم الحضارة والتاريخ الإسلامي. يتم تحديد الشروط التالية لتقديم طلبات التوظيف: