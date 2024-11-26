وحش هواتف سامسونج Samsung Galaxy S24 Ultra بإمكانيات عالية وسعر رائع في الامارات

عدن – كتب محمد سعد – طرحت شركة سامسونج هاتفها الجديد والذي يعد من افضل هواتف الاندرويد وذلك لأنه يعمل من خلال الذكاء الاصطناعي Samsung Galaxy S 24 Ultra، وجاء الهاتف بشاشة مميزة كبيرة الحجم مع سطوع مرتفع، ويحتوي الهاتف على كاميرا رباعية تقدم تجربة مميزة في التصوير وتصوير الفيديوهات، وجاء الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللى امبير تصمد للعمل وقت طويل، ويدعم الهاتف قلم بداخله لتقديم تجربة مثالية ضشبصم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra

نعرض لكم اليوم مواصفات هاتف Samsung Galaxy S 24 Ultra العديدة والتي جاءت كالتالى:

المواصفات التفاصيل المعالج الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 بتكنولوجيا 4 نانو. التخزين / الرام الإصدار الأول: 256 جيجا بايت ذاكرة صلبة + 12 جيجا رام. الإصدار الثاني: 512 جيجا بايت ذاكرة صلبة + 12 جيجا رام. الإصدار الثالث: 1 تيرا بايت ذاكرة صلبة + 12 جيجا رام. الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2. الكاميرا الخلفية الأولى: 200 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7. الثانية: Periscope بدقة 50 ميجا بكسل.الثالثة: زوم قريب 3X بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4. الشاشة شاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بحجم 6.8 إنش، دقة 1440×3088 بكسل، كثافة 505 بكسل، وتصميم ثقب في المنتصف. نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة سامسونج الأحدث One UI 6.1. البطارية بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 45 واط. Show more