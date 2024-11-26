وحش هواتف سامسونج Samsung Galaxy S24 Ultra بإمكانيات عالية وسعر رائع في الامارات

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عدن – كتب محمد سعد – طرحت شركة سامسونج هاتفها الجديد والذي يعد من افضل هواتف الاندرويد وذلك لأنه يعمل من خلال الذكاء الاصطناعي Samsung Galaxy S 24 Ultra، وجاء الهاتف بشاشة مميزة كبيرة الحجم مع سطوع مرتفع، ويحتوي الهاتف على كاميرا رباعية تقدم تجربة مميزة في التصوير وتصوير الفيديوهات، وجاء الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللى امبير تصمد للعمل وقت طويل، ويدعم الهاتف قلم بداخله لتقديم تجربة مثالية ضشبصم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
مواصفات Samsung Galaxy S24 Ultra
نعرض لكم اليوم مواصفات هاتف Samsung Galaxy S 24 Ultra العديدة والتي جاءت كالتالى:
مميزات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra
- شاشة مسطحة تماما مع تقديم تجربة مميزة في الدقة والألوان وهذا معهود من شركة سامسونج لدعمها للتردد الأعلى الـ 120Hz وتم العمل على تطوير السطوع ليكون أعلى مع طبقة حماية متطورة مقاومة للانعكاسات بشكل مرتفع ومقاومة بشكل أفضل للخدش.
- خامات الهاتف جاءت رائدة جداً وهذا معتاد من شركة سامسونج مع استخدام فريم من التيتانيوم مع مقاومة للماء IP
- كاميرات الهاتف جاءت رائعة في تصوير الصور أو الفيديوهات والهاتف يدعم تصوير الفيديوهات الـ 8K بثبات عالي باستخدام العدسة الرئيسية والعدسة الزوم الـ 5X. وأداء الكاميرات واقعي بشكل كبير.
- دعم الهاتف لتصوير زووم حقيقي 2X و 3X و 5X و 10X وذلك من خلال العدسات والذكاء الاصطناعي ويصل ديجتال الي 100X.
- البطارية تظل تعمل لفترة طويلة وذلك بفضل سعة البطارية الكبيرة.
- سوف تحصل على اداء أقوى بفضل معالج كوالكم الرائد الـ Snapdragon 8 Gen
- يأتي هاتف Samsung Galaxy S 24 Ultra بأحدث نظام تشغيل اندرويد 14 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI1 كما انه بدعم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل ميزة Circle To Search With Google و الـ AI Edit لتعديل الصور المميز والـ Instant Slow Motion.
- تحديثات أندرويد لـ 7 أعوام.
- يدعم الهاتف كامل للقلم الـ S-Pen وجاء بداخل الهاتف.
- صوت الهاتف ستيريو عالي وهذا معتاد.
عيوب هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra
- لن تستطيع تركيب كارت ميموري.
- يفتقد الهاتف إلى منفذ الـ 5 ملم الخاص بسماعات الأذن وهذا معتاد في الهواتف الرائدة.
- رأس الشاحن والجراب غير توفرين بعلبة الهاتف وهذا معتاد من شركة سامسونج.
- لم يتم العمل على زيادة سرعة الشحن.
- ما زال وزن الهاتف ثقيل نسبيا ولن يتم العمل عليه حتى بعد استخدام التيتانيوم.
- أبرز تغييرات الهاتف جاءت من الجيل السابق S23 Ultra في استخدام فريم تيتانيوم واستخدام شاشة مسطحة تماما بسطوع عالي وطبقة حماية أفضل مقاومة للانعكاسات مع معالج أحدث SD 8 Gen 3 وتطوير خاص بالكاميرات خاصتًا في الزوم مع قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة.
سعر هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra
- جاء السعر في السعودية للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام 3550 ريال، وجاء السعر لنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام 4200 ريال.
- جاء السعر في الإمارات للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام 3150 درهم، وجاء السعر لنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام 3700 درهم.
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