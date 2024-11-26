أقوى عروض الجمعة البيضاء في الكويت .. خصومات تصل حتى 75%

عدن – كتب محمد سعد – اكتشف أفضل عروض الجمعة البيضاء 2024، ولا تتردد في تطبيق كود خصم الجمعة البيضاء من الكوبون قبل إتمام عملية الدفع لتحظى بخصم إضافي على تخفيضات الجمعة البيضاء يشذان بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أقوى عروض الجمعة البيضاء كارفور 2024

جهّز نفسك للشراء خلال فترة عروض كارفور الجمعة البيضاء 2024 التي تشمل تخفيضات تبدأ من 25% وتصل إلى 70% على منتجات الطعام بمختلف أشكالها، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، وغيرها. قم بتفعيل كود خصم كارفور الكويت الحصري:

أفضل عروض الجمعة البيضاء نون الكويت

تمتع بعروض نون الجمعة البيضاء 2024 في الفترة الممتدة بين 23 نوفمبر و30 نوفمبر، حيثُ الخصم الرائع الذي يصل إلى 80%، مع خصم إضافي يُقدر بـ 10% حال استخدامك كود خصم نون الجمعة الصفراء 2024: “” الخاص بموقع الكوبون. يشمل العرض قطع الملابس، ومستحضرات التجميل، والإلكترونيات بما فيها ملحقات أجهزة الكمبيوتر، والمزيد. إضغط الرابط التالي للمزيد من التفاصيل عن عروض الجمعة الصفراء نون 2024.

أفضل عروض الجمعة البيضاء 2024: خصومات فارفيتش تصل إلى 45% من أشهر الماركات

تستطيع أن تتسوق خلال فترة خصومات الجمعة البيضاء 2024 من أشهر الماركات العالمية، مثل: شانيل، وغوتشي، وبرادا، وغيرها. فعلى سبيل المثال، يُمكنك الاستمتاع بشراء العطور والملابس والإكسسورارت الرجالية والنسائية خلال عروض فارفيتش المستمرة حتى 30 نوفمبر بخصومات تصل إلى 45%، وكذلك الحصول على خصم إضافيّ قيمته 10% عند تطبيق كود خصم فارفيتش 2024 “NC15FF” المتاح حصريًا لعملاء موقع الكوبون قبل إتمام عملية الدفع.

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تخفيضات الشمس والرمال الجمعة البيضاء 2024 على المنتجات الرياضية

استكشف أبرز القطع الرياضية كالأحذية بأنواعها، والتيشيرتات الفضفاضة، والجاكيتات الرياضية التي يُوفرها متجر الشمس والرمال خلال فترة خصومات الجمعة البيضاء 2024 والتي تصل إلى 75%، وخصم إضافيّ يُقدّر بـ 30% عند تطبيق كود خصم الشمس والرمال 2024: “” الذي يُوفره لك موقع الكوبون.

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عروض الجمعة البيضاء على الموبايلات

يُمكنك اختيار هاتفك من بين أحدث إصدارات الموبايلات بأعلى المواصفات الممكنة، مثل: الذاكرة الكبيرة ودقة التصوير، والشاشات التي تتميز بوضوحها، إضافة إلى الملحقات المتنوعة، مثل: الحافظات، والشواحن، والفأرة اللاسلكية، وسماعات الأذن والرأس السلكية واللاسلكية، كسماعات الأذن من ساوند كور (Soundcore) اللاسلكية في متجر نون التي يُمكنك الحصول عليها بخصم إضافي 10% حال تطبيق كوبون خصم نون “” قبل الخروج من صفحة الدفع.

كما يُمكنك الحصول على منتجات أخرى من نون وأمازون الكويت بخصومات تصل إلى 15%، وقد تتجاوز هذه النسبة حسب نوع المنتجات، خلال عروض الجمعة البيضاء على الموبايلات 2024، ومنها ما يلي:

الخصم المنتج خصم 33% آيفون 13 بسعة ذاكرة 128 جيجابايت خصم 22% آيفون 14 بسعة ذاكرة 128 جيجابايت خصم 33% سماعات أذن (EarPods) من أبل باللون الأبيض مع موصل Lightning خصم 30% شاحن يو اس بي سي 20 واط من أبل خصم 25% سماعة رأس بلوتوث ساوند كور لايف Q30 من انكر

عروض الجمعة البيضاء على الشاشات

تشتمل الخصومات على أنواع مختلفة من الشاشات الذكية، مثل: شاشة 4k، وشاشات 144 هيرتز، وغيرها، حيثُ متاجر التسوق الشهيرة مثل نون وأمازون وكارفور بتقديم مثل هذه العروض الرائعة. وفيما يلي قائمة بأقوى العروض على الشاشات بخصومات تصل إلى 65%، وخصم إضافي 10% عند تطبيق كود خصم نون “” من الكوبون الخاص بفترة عروض الجمعة البيضاء على الشاشات:

الخصم المنتج 69% تلفزيون ذكي أندرويد LED بدقة 4K UHD مقاس 55 بوصة من فيليبس (Philips) 55% تلفزيون ذكي 65 بوصة من سامسونج (Samsung) 57% تلفزيون QLED مقاس 75 بوصة بجودة 4K من ماركة تي سي إل (TCL)

عروض الجمعة البيضاء على الملابس

تستطيع الشراء من أقسام الملابس المتوفرة بأفضل متاجر التسوق عبر الإنترنت، والاستمتاع بأفضل عروض الجمعة البيضاء الخاصة بها في الكويت، ومنها:

الأزياء النسائية العصرية من فارفيتش بخصم إضافي قيمته 20%، بالإضافة إلى الشحن المجاني إلى الأحمدي، حولي، السالمية….إلخ. احرص على تطبيق كود خصم فارفيتش 2024: “NC15FF” قبل الدفع للاستمتاع بالخصم الإضافي على التيشيرتات، والجاكيتات، والقمصان، والبنطايل، وغيرها.

الأحذية من الماركات الشهيرة، مثل: نايكي، حيثُ يُمكنك شراءها من ليفل شوز بخصومات تصل إلى 50%، والاستفادة من الخصم الإضافي من موقع الكوبون عند تطبيق كود خصم ليفل شوز: “AA49” قبل الانتهاء من عملية الدفع.

حقائب الكتف والظهر وغيرها المصنوعة من أجود أنواع المواد والأقمشة التي يُمكن شراؤها من موقع ذا اوت نت عند تفعيل كود خصم ذا اوت نت 2024: “FIRST15” أثناء تواجدك في صفحة الدفع.

تخفيضات الجمعة البيضاء على الأثاث

يُمكنك أن تجعل بيتك أجمل وأكثر راحة بالاستفادة من أقوى تخفيضات الوايت فرايدي في الكويت التي توفرها أفضل متاجر الأثاث أونلاين بتصميمات أنيقة ذات طابع عصري، ومن أبرز هذه القطع:

الأثاث الخارجي، مثل: كراسي الاسترخاء، وطاولات الديكور الخارجي، إلى جانب أثاث غرف المعيشة والمطبخ وغرف النوم وغيرها بخصومات تصل إلى 75% على كافة المنتجات. احصل على خصم إضافي 20% من متجر كريت & باريل على السعر الأصلي للمنتجات، و5% على المنتجات المخفضة عند استخدام كود خصم كريت اند باريل 2024: “ALCOUPON” الخاص بالكوبون في صفحة الدفع.

مستلزمات الإضاءة وقطع الديكور والأثاث المنزلي بتخفيضات تصل إلى 70%، وخصم إضافي بقيمة 5% حال استخدام كود خصم وست الم 2024: “TKERL2” قبل إتمام عملية الدفع.

أثاث غرف الرضع، وغرف الأطفال، وغرف اللعب، وخزائن الملابس بخصومات تصل إلى 70%، وخصم إضافي 5% عند تطبيق كود خصم بوتري بارن: “TLLS6” من الكوبون قبل إتمام الدفع.

عروض الجمعة البيضاء للأجهزه الكهربائية

استمتع بشراء الأجهزة الكهربائية في فترة عروض الوايت فرايدي 2024 التي تتمتع بمواصفات عالية، وجودة أداء غير مسبوقة، وتقنيات موفرة للطاقة، إلى جانب الأسعار المُخفضة، وذلك عند الاستفادة من خصومات متاجر التسوق الشهيرة، مثل نون وأمازون وكارفور، وغيرها.

فيما يلي أبرز الأجهزة الكهربائية المتوفرة خلال فترة تخفيضات يوم الجمعة البيضاء في الكويت والحاصلة على ثقة مُستخدميها:

الثلاجات الصغيرة المكتبية ذات الحرارة المثلى لتخزين الأغذية، مثل: الثلاجة المكتبية من سوبر جنرال التي يوفرها نون بسعة 90 لتر وخصم يصل إلى 25%، وخصم إضافي 10% عند استخدام كود خصم نون بلاك فرايدي الكويت: “”

الغلايات وماكينات صنع القهوة التي تتميز بمؤقت إغلاق تلقائيّ، إضافة لسهولة تنظيفها وصيانتها، مثل: ماكينة صنع القهوة من فيليبس بقدرة 750 واط التي يوفرها متجر نون

المقالي الهوائية ذات السعة الكبيرة، وشاشة اللمس، وخاصية إيقاف التشغيل التلقائي، مثل: المقلاة الهوائية من كينوود بسعة 1500 واط التي يوفرها أمازون بخصم يصل إلى 30%، وخصم إضافي عند استخدام كوبون خصم

الغسالات الأوتوماتيكية التي تتميز بمتانتها، وسهولة تركيبها، إضافة إلى تصميمها الأنيق والحديث، وتقنياتها الآمنة التي تحمي الملابس من التلف.

مكيفات الهواء التي تعمل بمراوح متحركة لضمان توزيع الهواء في أرجاء الغرفة، بالإضافة إلى تقنيات حديثة موفرة للطاقة.

غسالات الصحون الواسعة، ودرجات التنظيف العديدة لضمان نظافة الأطباق ولمعانها.

مكاوي الملابس البخارية، التي تتميز بقوتها الفائقة وقدرتها على توفير الطاقة للقضاء على تجاعيد الملابس الأكثر صعوبة.

محضرات الطعام والمطاحن والخلاطات ذات الأحجام المتنوعة والأداء الفعّال، ومنها: ماكينة صنع السندويشات 750.0 W E05327 بخصم 60%

لقد قمنا بإطلاعك على كافة عروض الجمعة البيضاء 2024 التي يوفرها لك موقع الكوبون من مختلف متاجر التسوق أونلاين على منتجات عديدة تُغطي كافة احتياجاتك بأسعار مخفضة ومناسبة لدخلك الشهري.

بادر بالتسوق في فترة تخفيضات الجمعة البيضاء في الكويت، ولا تنسَ استخدام أكواد وكوبونات خصم موقع الكوبون في الأماكن المخصصة لها؛ للاستمتاع بخصم إضافي على طلبك.