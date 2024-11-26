نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطول طريق سريع يتم تنفيذه في السلطنة : تفاصيل في المقال التالي

كتب محمد سعد – تبذل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جهودًا حثيثة ليصبح قطاع النقل في سلطنة عُمان من القطاعات التي تسهم في التنمية الاقتصادية والسياحية ثبشخخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وقد أسندت الأمانة العامة لمجلس المناقصات ازدواجية طريق أدم – ثمريت للأجزاء (الثالث والرابع والخامس) وطريق جبل شمس بقيمة إجمالية بلغت 278 مليونًا و452 ألفًا و322 ريالًا عُمانيًّا.

وقال المهندس يوسف بن عبد الله المجيني مدير عام الطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إنه سيتم البدء في تنفيذ أجزاء ازدواجية طريق أدم – ثمريت مع بداية عام 2025م بعد انتهاء الإجراءات التعاقدية وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 36 شهرًا إضافة إلى 90 يومًا للتجهيزات.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن ازدواجية طريق أدم – ثمريت بعد الانتهاء من تنفيذه يعد من أطول المشروعات التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كطريق سريع، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيفتح آفاقًا واعدة وروافد لوجستية اقتصادية وسياحية واجتماعية.

وأوضح أن الجزء الثالث من ازدواجية طريق أدم – ثمريت يبدأ من ولاية هيماء وينتهي بولاية مقشن بطول 132.5 كيلومتر ويتضمن إنشاء مداخل ومخارج آمنة من وإلى المناطق، إضافة إلى 16 مسربًا للالتفات وإنشاء جسر واحد وطرق خدمة، ومحطتين لأوزان الشاحنات، و4 مناطق راحة، و21 منطقة انتظار، و8 فتحات وسطية للطوارئ، و22 موقفًا للسيارات، و115 عبارة صندوقية من الخرسانة المسلحة لتصريف المياه المتقاطعة، و88 قناة تصريف أنبوبية لتصريف المياه في الوسط، إلى جانب إنشاء سدود وسطية وحماية السدود.

وأضاف أن الجزء الثالث من الطريق يشمل أيضًا إعادة بناء الطريق الحالي في مواقع الوادي وإزالة جزء من الطريق الحالي وأعمال الحماية والقنوات وتوفير قنوات تصريف مربعة متعددة الخلايا جديدة في مواقع مجرى الفيضانات الحالي.

وأشار إلى أن الجزء الرابع لازدواجية طريق أدم – ثمريت يبدأ من ولاية مقشن مرورًا بقتبيت وحتى دوكه بطول 135 كيلومترًا؛ حيث يتضمن إنشاء مداخل ومخارج آمنة للدخول والخروج من وإلى المناطق و14 مسربًا للالتفات، إضافة إلى إنشاء 25 موقفًا للسيارات، و3 مناطق راحة، و8 فتحات وسطية للطوارئ، بالإضافة إلى حوالي 241 عبارة صندوقية للمياه من الخرسانة المسلحة، و95 قناة تصريف مياه من الأنابيب لتصريف المياه في الوسط، وسدود وسطية وحماية السدود.

أما الجزء الخامس من ازدواجية طريق أدم – ثمريت، فأوضح المهندس يوسف المجيني أنه يبدأ من “دوكه” وينتهي بولاية ثمريت بطول يتجاوز 132 كيلومترًا، ويتضمن إنشاء مداخل ومخارج آمنة للدخول والخروج من وإلى المناطق، و20 مسربًا للالتفاف، بالإضافة إلى إنشاء 16 موقفًا جانبيًّا ومحطة لوزن الشاحنات، و5 مناطق استراحة و8 فتحات وسطية للطوارئ، بالإضافة إلى حوالي 101 عبارة صندوقية مربعة من الخرسانة المسلحة لتصريف المياه العرضي، و110 قنوات تصريف أنابيب لتصريف المياه الوسطية، وسدود وسطية وحماية السدود.

وفيما يتعلق بطرق جبل شمس، أشار إلى أنه سيتم تنفيذ طريق بعرض لكل حارة 3.5 متر وعرض الكتف الخارجي 0.5 متر من نهاية الطريق الأسفلتي القائم عند بداية جبل شمس وإلى جبل السراة بطول حوالي 26 كيلومترًا بالإضافة إلى تنفيذ وصلة بطول 6 كيلومترات من منطقة دار السودا إلى دار العقور وربطه بالطريق المتجه إلى المنتجعات في جبل شمس.

وبيّن مدير عام الطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن طريق جبل شمس سيكون طريقًا سياحيًّا يربط المجمعات السكنية الواقعة حول جبلي السراة وشمس مع محافظتي جنوب الباطنة والظاهرة، مشيرًا إلى أن مدة تنفيذه تبلغ 24 شهرًا ومن المتوقع البدء فيه خلال مطلع العام المقبل.