نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم على وظائف ميناء صلالة 2025 في المقال التالي

كتب محمد سعد – يعتبر ميناء صلالة واحد من أهم الموانئ البحرية الواقعة في محافظة ظفار، ويوفر البنك مجموعة من الوظائف بهدف رفد الكوادر العاملة لديه بعمال وإداريين يتمتعون بالخبرة العالية في الأعمال التي توكل إليهم متمدن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خطوات التقديم على وظائف ميناء صلالة

فيما يلي خطوات التقديم على وظائف ميناء صلالة: