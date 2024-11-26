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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم على وظائف ميناء صلالة 2025 في المقال التالي
كتب محمد سعد – يعتبر ميناء صلالة واحد من أهم الموانئ البحرية الواقعة في محافظة ظفار، ويوفر البنك مجموعة من الوظائف بهدف رفد الكوادر العاملة لديه بعمال وإداريين يتمتعون بالخبرة العالية في الأعمال التي توكل إليهم متمدن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
خطوات التقديم على وظائف ميناء صلالة
فيما يلي خطوات التقديم على وظائف ميناء صلالة:
- التوجه إلى صفحة التقديم على وظائف ميناء صلالة “من هنا“ https://www.salalahport.com.om.
- الضغط على الرابط المرفق في الصفحة.
- الاطلاع على قائمة الوظائف المتوفرة.
- الاطلاع على متطلبات كل وظيفة بشكل منفصل والمؤهلات والخبرات المطلوبة.
- الضغط على أيقونة + بجوار الوظيفة التي تم اختيارها.
- استعراض بيانات التوظيف الخاصة بالوظيفة.
- النقر على زر التقديم على الوظيفة “Apply Now”.
- تعبئة استمارة التوظيف ببيانات المتقدم، والتي تشمل:
- البيانات الشخصية للمتقدم.
- بيانات المؤهلات العلمية.
- بيانات الخبرات والمهارات.
- بيانات التواصل والاتصال.
- تحميل الوثائق المطلوبة على شكل نسخ إلكترونية، وتشمل:
- السيرة الذاتية للمتقدم.
- صورة عن البطاقة الشخصية وجواز السفر.
- صورة عن الشهادات العلمية.
- المهارات، والدورات التدريبية التي اتبعها.
- النقر على زر تقديم طلب التوظيف.
- الانتظار لغاية معالجة الطلب والموافقة عليه.
- استلام إشعار الموافقة على طلب التوظيف عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
- اتباع تعليمات التوظيف وإجراء المقابلات الشخصية والاختبارات المطلوبة.
رابط التقديم على وظائف ميناء صلالة
يمكن التقديم على وظائف ميناء صلالة عبر الرّابط التالي https://www.salalahport.com.om مباشرة، حيث يتم النقر على الرابط المرفق، ومن ثم يقوم المتقدم باختيار الوظيفة المناسبة، والتقديم عليها وفق الخطوات المذكورة أعلاه.
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