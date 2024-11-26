طريقة استخراج تأشيرة التحاق عائلية في سلطنة عمان

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عدن – محمد سعد – تأشيرة التحاق عائلية في سلطنة عمان واحدة من الحقوق التي توفرها حكومة سلطنة عمان للوافدين من العمالة الأجنبية تلسفط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وكذلك لعائلات العمانيين الغير مجنسين، والتي بموجبها يحق للفئتين استقدام عائلتهم في زيارات للسلطنة. إيمانًا من الحكومة بأهمية جمع شمل الأسر والعائلات كحق من حقوق الإنسان، بشرط استيفاء مجموعة الشروط المقررة قانونًا.

ما هي تأشيرة التحاق عائلية سلطنة عمان ؟

تُمنح تأشيرة التحاق عائلية سلطنة عمان عبارة لأسر الأجانب العاملين في مدن عمان المختلفة. سواءً كانوا ذكورًا أم إناثًا، حتى يصبح بمقدور العامل استقدام زوجه في حالة الإناث وزوجته في حالة الذكور، وبالطبع الأولاد لزيارة سلطنة عمان والبقاء مع العامل مدة التأشيرة. كما تمنحها وزارة الداخلية في عمان لزوجة العماني الأجنبية الغير حاصلة على الجنسية العمانية، في حالة طلب الزوج العماني ذلك.

ما هي صلاحية تأشيرة زيارة عمان ؟

استخدام تأشيرة زيارة عمان في الدخول إلى أراضي السلطنة صالح لمدة 6 أشهر من تاريخ الحصول عليها، وإلا اعتبرت لاغية، وبعد الدخول تمتد صلاحيتها للبقاء داخل سلطنة عمان لمدة عامين من تاريخ دمغ التأشيرة على جواز السفر. كما تسمح بعدد رحلات دخول وخروج متعددة من وغلى اراضي السلطنة.

ما هي شروط تاشيرة الزيارة العائلية ؟

ليس ثمة شروط معقدة لاستخراج تاشيرة الزيارة العائلية في عمان حيث لا يشترط سوى الآتي:

الشروط العامة:

لا بد أن يكون الكفيل محليًا خالصًا، ومتمتع بكامل الأهلية القانونية، حيث سيصبح مسؤول مسئولية كاملة عن صحة البيانات المكتوبة في طلب تأشيرة الالتحاق العائلي المقدم من العامل.

المقدم من العامل. ألا يتجاوز عمر الأبناء 21 عامًا. وتنتهي صلاحية تأشيرة الابن بمجرد أن يتم 21 عامًا داخل السلطنة.

كما يجب أن يكون العامل الأجنبي من أصحاب الوظائف العليا. وفقًا للتصنيف الموحد المقرر في كل دول مجلس التعاون الخليجي.

كما يلزم امتلاك العامل سكن خاص. إما باسمه كما في حالة تأجير شقق للايجار في مسقط أو باسم صاحب العمل كما في حالة الشركات الكبيرة التي تقتني عقارات للبيع في عمان وتوفرها مساكن مستقلة لموظفيها الوافدين.

أو باسم صاحب العمل كما في حالة الشركات الكبيرة التي تقتني عقارات للبيع في عمان وتوفرها مساكن مستقلة لموظفيها الوافدين. ألا يقل راتب العامل أو العاملة الشهري عن 600 ريال.

شروط استقدام الزوج في سلطنة عمان:

نفس الشروط السابقة كاملة بالإضافة إلى:

عدم أحقية الزوج المستقدم بتأشيرة زيارة في العمل داخل عمان سواءً بأجر أو بدون أجر. كما لا يمكن تحويل الزيارة إلى إقامة سلطنة عمان بالنسبة للزوج.

شروط خاصة باستقدام الزوجة الأجنبية لمواطن عماني:

طلب الزوج العماني ذلك بنفسه.

إرفاق نسخة ضوئية طبق الأصل من عقد الزواج، مع ضرورة التصديق عليه من سفارة البلد الأم للزوجة. ومن وزارة الخارجية العمانية.

كما يلزم إصدار شهادة تسوية وضع زواج من وزارة الداخلية العمانية وإرفاقها بالطلب.

المستندات المطلوبة استخراج تأشيرة زيارة عائلية عمان:

يتوجب تقديم المستندات المطلوبة استخراج تأشيرة زيارة عائلية عمان وهي كالتالي:

الاستمارة الالكترونية بعد تعبئة بياناتها على موقع وزارة الداخلية العمانية، ثم اعتمادها بالتوقيع والخاتم الشخصي للكفيل العماني. مع اشتراط طباعتها باللغة العربية للعاملين العرب، واللغة الإنجليزية للعاملين من الجنسيات الأخرى.

صورتين شخصيتين بمقاس 4×6 سم.

كما يلزم نسخ ضوئية من جوازات سفر أفراد العائلة المرغوب استقدامهم، على أن تكون الجوازات سارية المفعول لما لا يقل عن 6 أشهر.

بالنسبة للعاملين في مؤسسات القطاع الأهلي في عمان، يتوجب عليهم تقديم نسخة ضوئية من نموذج المخولين بالتوقيع عن شركاتهم. صادر من وزارة التجارة والصناعة العمانية.

تقديم أصل ونسخة من بطاقة الفحص الطبي المعتمدة من وزارة الصحة لكل بالغ في الأسرة يراد إلحاقه. في حالة القدوم من دول: الهند، باكستان، الفلبين، بنجلاديش، إندونيسيا، سريلانكا، مصر، السودان، أثيوبيا، سوريا، النيبال.

نسخة ضوئية معتمدة من وزارة العمل لاستمارة بيانات موظف، تشتمل بياناتها على مهنة العامل وقيمة الراتب الشهري. ويمكن الاستعواض عنها بكشف حساب بنكي يثبت تحويلات راتب الموظف لمدة لا تقل عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التقديم على تأشيرة التحاق عائلية سلطنة عمان

كما يجب تقديم نسخة ضوئية من عقد الزواج معتمدة من وزارة الخارجية العمانية، لاستقدام الزوجة.

نسخة ضوئية من عقد المسكن، سواءً كان عقد إيجار أو ما يثبت إقامة العامل/العاملة في العقار.

نسخة من موافقة وزارة الداخلية العمانية على استقدام الزوجة الأجنبية للمواطن العماني. مع عقد الزواج معتمد من وزارة الخارجية والسفارة بلد الزوجة. نسخة من البطاقة الشخصية للمواطن العماني.

نموذج رسالة طلب تأشيرة زيارة:

نموذج رسالة طلب تأشيرة زيارة العائلة من أوائل المستندات الرسمية المطلوب تقديمها لاستخراج تاشيرة عائليه عمان ولكن بعد تعبئته بالبيانات المطلوبة. وتتم التعبئة وفق الاجراءات التالية:

الدخول على صفحة بيانات تاشيرة وجواز سفر المتاحة على موقع شرطة عمان السلطانية الإلكتروني، وذلك من هنا

البدء في تعبئة البيانات الظاهرة على النموذج، مع مراعاة اختيار نوع التأشيرة من القائمة المنسدلة: تاشيرة عائلية

عقب الانتهاء من تعبئة كل البيانات بشكل صحيح، يتم النقر على زر التالي، للانتقال إلى صفحة النموذج الثانية واستكمال تعبئة باقي البيانات المطلوبة.

في النهاية يتم النقر على زر تقديم، وسينتج عن ذلك التحول إلى صفحة خاصة تحتوي على رقم الطلب. من الضروري الاحتفاظ به لإعادة استخدامه في استعلام عن تأشيرة سلطنة عمان لاحقًا.

ما هي رسوم تاشيرة الزيارة العائلية:

تبلغ رسوم تاشيرة الزيارة العائلية 30 ريال عماني فقط. وفي حالة انتهاء صلاحية التأشيرة يراعى التجديد في الميعاد. وإلا تكلف رب الأسرة/طالب إلحاق العائلة غرامات تأخير قيمتها 50 ريال عن كل شهر تأخير.

استعلام عن تأشيرة سلطنة عمان:

استعلام عن تأشيرة سلطنة عمان تم التقدم بالطلب إليها يتم إلكترونيًا كالتالي:

الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية بموقع شرطة عمان السلطانية على الانترنت من هنا

من التبويب المخصص للتأشيرات، يتم النقر على زر اضغط هنا الموجود أسفل قسم تتبع حالة طلب تأشيرة.

ينتقل المستخدم إلى صفحة بيانات مطلوب تعبئتها، وهي: رقم الطلب الالكتروني، رقم جواز السفر، اسم الدولة المقدمة منها العائلة. ثم النقر على زر أرسل. لينتقل المستخدم إلى صفحة المعلومات عن حالة طلب التأشيرة الذي تم تقديمه.

كم تستغرق مدة استخراج التأشيرة:

تستغرق مدة استخراج التأشيرة زيارة عائلية سلطنة عمان حوالي أسبوعين من تاريخ تقديم المستندات.