أكثر من 100 فرصة عمل من مدرس حتى محاضر .. جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تعلن حاجتها لاعضاء هيئة تدريس
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عدن – كتب محمد سعد – أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف التالية: لعررث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة
- مدرس مختبر .
- مدرس إكلينيكي – صحة الأسنان.
- مدرس- نظام معلومات.
- مدرس- تكنولوجيا المعلومات.
- مدرب ميكانيكي / مدرب ورشة عمل HVAC / (سباكة / لحام).
- مدرب الأجهزة الصناعية / مدرب ورشة عمل.
- مدرس – علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.
- مدرس – البيانات والأمن السيبراني.
- أمين مكتبة خدمات المعلومات.
- مدرس الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات (دوام جزئي).
- باحث ما بعد الدكتوراه في تخليق الهيدروجيل وعلوم المواد.
- مدرس التطوير المهني بدوام جزئي (قطريين).
- مدرس مختبر – فيزياء.
- أخصائي السلامة الصحية والأمن البيئي.
- باحث ما بعد الدكتوراه – المواد الكمومية.
- أخصائي شراكات محلية.
- محاضر الكيمياء.
- أستاذ مساعد / أستاذ مشارك في التعليم التطبيقي (STEM / TVET Education).
- أستاذ مساعد/ مشارك في الكيمياء البيئية/علوم البيئة.
- مساعد / أستاذ مشارك في بحوث الاتصالات وإعداد التقارير.
- مساعد / مشارك / أستاذ كامل، إدارة الطيران.
طريقة التقديم
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