أكثر من 100 فرصة عمل من مدرس حتى محاضر .. ‏جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تعلن حاجتها لاعضاء هيئة تدريس

عدن – كتب محمد سعد – أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف التالية:

مدرس مختبر .

مدرس إكلينيكي – صحة الأسنان.

مدرس- نظام معلومات.

مدرس- تكنولوجيا المعلومات.

مدرب ميكانيكي / مدرب ورشة عمل HVAC / (سباكة / لحام).

مدرب الأجهزة الصناعية / مدرب ورشة عمل.

مدرس – علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

مدرس – البيانات والأمن السيبراني.

أمين مكتبة خدمات المعلومات.

مدرس الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات (دوام جزئي).

باحث ما بعد الدكتوراه في تخليق الهيدروجيل وعلوم المواد.

مدرس التطوير المهني بدوام جزئي (قطريين).

مدرس مختبر – فيزياء.

أخصائي السلامة الصحية والأمن البيئي.

باحث ما بعد الدكتوراه – المواد الكمومية.

أخصائي شراكات محلية.

محاضر الكيمياء.

أستاذ مساعد / أستاذ مشارك في التعليم التطبيقي (STEM / TVET Education).

أستاذ مساعد/ مشارك في الكيمياء البيئية/علوم البيئة.

مساعد / أستاذ مشارك في بحوث الاتصالات وإعداد التقارير.

مساعد / مشارك / أستاذ كامل، إدارة الطيران.

طريقة التقديم

