شكرا لاهتمامكم بخبر عن بشرة خير .. موعد زيادة الحد الأدنى لـ المعاشات والمرتبات 2024 حسب التوجيهات الرئاسية الأخيرة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – موعد زيادة الحد الأدنى لـ المعاشات والمرتبات 2024 من أهم المحاول التي تدور الأحاديث عنها في الشارع المصري وداخل المصالح والهيئات الحكومية أيضًا، إذ ينتظر الملايين من المواطنين بين أصحاب المعاشات وبين العاملين أو الموظفين طرح الحكومة المصرية زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات، وذلك حيث أن الزيادة الأخيرة أصبحت غير مناسبة للارتفاع الكبير في الأسعار التي تشهده الفترة الجارية، والتي أدت الي عدم الاستقرار لاقتصادات الكثير من الأسر، وفي هذا النطاق نعرض لكم موعد زيادة الحد الأدنى لـ المعاشات والمرتبات 2024، من خلال هذا المقال تابعونا.

وفي التساؤل عن موعد زيادة الحد الأدنى لـ المعاشات والمرتبات 2024، فقد أضاف السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير رسالة موجه الي الشعب المصري بمختلف فئاته، أنه جاري الان العمل علي دراسة زيادة جديدة في الحد الأدنى سواء للمعاشات أو المرتبات، لتكون هذه هي الزيادة السنوية للعام القادم 2025، وقد أضاف أن طرح هذه الزيادة يتوقف علي العديد من العوامل والتي يقوم بدراستها مجموعة مختارة من المسئولين وخبراء الاقتصاد، حيث أن الزيادة تُكلف الدولة الكثير من المليارات، لذلك يجب دراستها بشكل دقيق.

زيادة الحد الأدنى لـ المعاشات والمرتبات في مصر

من المقرر أن تكون الزيادة السنوية في بداية العام المالي، والذي يكون في شهر يوليو، وفي العام الجاري قد تم تبكير الزيادة لتكون في مارس 2024 بدلا من يوليو، وهذا بناء علي توجيهات السيد الرئيس، حيث قامت وزارة المالية بتنفيذ توجهات سيادته ليبدأ الصرف من مارس بزيادة قيمتها 50% للحد الأدنى للمرتبات والمعاشات، وزيادة بنحو 15% لجميع أصحاب المعاشات والعاملين في قطاعات الدولة المختلفة والوزارات، ومن المتوقع أن تكون الزيادة القادمة في مارس القادم.