خصومات مش بتخلص .. أقوي عروض البلاك فرايدي 2024 كارفور في مصر علي الأجهزة الكهربائية والهواتف واللحوم

عدن – كتب محمد سعد – كل عام ينتظر الجميع عروض كارفور وتخفيضاته وخصوصا بعد غلاء الأسعار في جميع الأشياء، لذلك يسعي كارفور كل عام لتخفيضات قد تصل الي 50% في كثير من الأشياء مثل : الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وغيرهم من الأشياء، ويسعي كارفور في هذا الشهر نوفمبر لتقديم خصومات وعروض كثيرة من أجل الناس، وموعدها يأتي في أخر جمعة في شهر نوفمبر ويطلق عليه “البلاك فرايدي” الموافق 29 نوفمبر 2024، وبهذه العروض والخصومات يجذب الكثير من الناس الي كارفور.

عروض وخصومات البلاك فرايدي الموافق 29 نوفمبر 2024 كالاتي:

عروض كارفور للأجهزة الكهربائية في البلاك فرايدي 2024