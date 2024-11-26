خصومات مش بتخلص .. أقوي عروض البلاك فرايدي 2024 كارفور في مصر علي الأجهزة الكهربائية والهواتف واللحوم
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عدن – كتب محمد سعد – كل عام ينتظر الجميع عروض كارفور وتخفيضاته وخصوصا بعد غلاء الأسعار في جميع الأشياء، لذلك يسعي كارفور كل عام لتخفيضات قد تصل الي 50% في كثير من الأشياء مثل : الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وغيرهم من الأشياء، ويسعي كارفور في هذا الشهر نوفمبر لتقديم خصومات وعروض كثيرة من أجل الناس، وموعدها يأتي في أخر جمعة في شهر نوفمبر ويطلق عليه “البلاك فرايدي” الموافق 29 نوفمبر 2024، وبهذه العروض والخصومات يجذب الكثير من الناس الي كارفور.
عروض وخصومات البلاك فرايدي الموافق 29 نوفمبر 2024 كالاتي:
عروض كارفور للأجهزة الكهربائية في البلاك فرايدي 2024
- وصل سعر محضر الطعام كينوود متعدد الاستخدامات الي بسعر 3،299 جنيه بعد الخصم.
- وصل سعر غسالة الصحون من ميديا: بسعة 13 فردًا الي 16،999 جنيه بعد الخصم.
- وصل سعر مبرد مياه كولدير: بتصميم تحميل سفلي مع مياه ساخنة وباردة الي 7،899 جنيه.
- وصل سعر مكنسة توشيبا بقوة 1800 واط الي بسعر 4،390 جنيه بعد الخصم.
- وصل سعر تلفزيون إل جي بحجم 65 بوصة ودقة 4K: الي 24،999 جنيه بعد الخصم.
- وصل سعر تلفاز سامسونج بحجم 50 بوصة وتقنية كريستال 4K الي 17،499 جنيه بعد الخصم.
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