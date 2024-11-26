تعرف علي موعد اجازة منتصف العام 2024-2025 في المدارس والجامعات بجميع المحافظات وفقاً لوزارة التربية والتعليم

كتب محمد سعد – يتساءل الالاف من الطلاب حول موعد اجازة منتصف العام 2024-2025 وذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول ، وتحرص وزارة التربية والتعليم الإعلان عن جدول مواعيد العطلات الخاصة بالمدارس والجامعات ، والاجازة هي فاصل للطلاب ليتمكنوا من الراحة بعد فصل دراسي طويل ، واهمية الإجازات تكمن في انها تمنح الطلاب وقت لتصفية اذهانهم ليتمكنوا من الدخول الي الفصل الدراسي الثاني بحماس ونشاط ، وسنوفر لكم التفاصيل الخاصة بمواعيد الإجازات خلال هذا المقال.

تتحدد مواعيد الاجازات الخاصة بمراحل النقل الابتدائية والإعدادية من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كما تتحدد اجازات الجامعات من قبل وزارة التعليم العالي ، وتأتي العطلة بعد انتهي الطلاب من الانتهاء من أداء جميع الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول ويأخذ الطلاب راحة لمدة أسبوعين تم يعودوا مره اخري لاستكمال الدراسة بمقررات جديدة في الفصل الدراسي الثاني ، ومن المقرر ان يبدأ الجميع أداء الامتحانات بداية من الرابع عشر من شهر يناير وتنتهي في الثالث والعشرين من نفس الشهر ويحصل الطلاب علي اجازة منتصف العام بداية من يوم 24 يناير حتي يوم 8 نوفمبر.

امتحانات شهر نوفمبر 2024

انتشرت الكثير من الأخبار التي تقول بتأجيل امتحانات شهر نوفمبر ، ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الاخبار المتداولة وتم تكذيبها ، ووضحت الوزارة ان الامتحانات يتحدد موعدها وفقاً لأدراه التعليمية الخاصة بكل محافظة ، وقد قررت مديرية التعليم بمحافظة الجيزة تأجيل الامتحانات لصفوف النقل لتبدأ 1 ديسمبر وتنتهي 5 ديسمبر 2024.