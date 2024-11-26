شكرا لاهتمامكم بخبر عن على عبداللطيف يُعلن .. جدول امتحانات نصف العام 2025 حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – الكثير من الأسئلة رائجة علي محركات البحث هذه الفترة للتعرف علي جدول امتحانات نصف العام 2025، والتي تم الإعلان الرسمي عنها من قِبل الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتزامن مع المجلس الأعلى للجامعات، حيث تم تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025 والذي بُناءً عليه قد تم تحديد جدول سير الامتحانات لجميع المراحل، التعليمية، والذي يبدأ أولا بصفوف النقل وبعد ذلك الشهادة الإعدادية، ومن ثم يبدأ طلبة التعليم الفني ونهايةً طلاب الثانوية العامة.

وفي التعرف علي جدول امتحانات نصف العام 2025، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في بداية العام الدراسي عن الجدول الزمني لسير العملية التعليمة هذا العام، والتي شملت الامتحانات لجميع المراحل والصفوف التعليمية المختلفة، من الابتدائي وحتي الثانوي العام والفني، حيث أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات للفصل الدراسي الأول من يوم السبت 11 يناير 2025، لتستمر مدة اسبوعين وتنتهي في 25 يناير 2025 وتبدأ أجازة نصف العام للطلاب، وتستمر حتي 8 فبراير ليبدأ الجميع في الفصل الدراسي الثاني.

الخطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025

هذا وقد تم الإعلان عن الجدول الزمني للعام الدراسي 2024/2025 في المدارس وفق الخطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي النحو الاتي:-