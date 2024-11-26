وقف الامتحانات لمدة 4 أيام بقرار وزارة التعليم الان بجميع المدارس والإدارات التعليمية

عدن – كتب محمد سعد – الامتحانات هي الفيصل في تحديد المسار التعليمي لجميع الطلاب فنتيجتها بمثابة إما تتويج للعام الدراسي أو مجال لإعادة العام الدراسي مرة أخري، ومع انتشار الكثير من الأخبار علي مواقع التواصل الاجتماعي عن وقف الامتحانات لمدة 4 أيام بقرار وزارة التعليم، بدأ الكثير من أولياء الأمور بالبحث عن حقيقة هذه الأخبار الشائعة علي نطاق واسع، حيث أنه منذ عدد قليل من الأيام وبالتحديد الأحد الماضي تم الإعلان عن جدول الامتحانات الخاص باختبارات الطلاب للفصل الدراسي الأول، مما اثار التشتت للجميع فكيف يتم الإعلان عن الموعد، ومن ثم يتم الغاء الامتحانات في المواعيد المحددة لها وتأجيلها، تفاصيل وقف الامتحانات لمدة 4 أيام بقرار وزارة التعليم، تابعونا.

أعلن الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم موضحا بشأن 0، أن إيقاف الطلاب لأداء الامتحانات يكون لمدة 4 أيام منها 3 أيام متتالية ويوم لوحده، وذلك بمناسبة أعياد المسيحين، تقديرًا لأعياد الأخوة، ومن المقرر أن تكون تلك الأيام هي علي النحو التالي، من يوم 6 يناير وحتي يوم 8 يناير 2025، بالإضافة الي توقف الامتحانات في يوم 19 من نفس الشهر “يناير”، وجميع تلك التفاصيل هي واردة خلال بيان معالي الوزير الرسمي منذ قليل.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وبعد أن أوضحنا لكم تفاصيل وقف الامتحانات لمدة 4 أيام بقرار وزارة التعليم، فمن المقرر وفق الخريطة الزمنية الموضوعة للعام الدراسي الجاري 2024/2025 أن يكون موعد أداء الطلاب لامتحانات نصف العام الدراسي ” الترم الأول” بداية من يوم 11 يناير وحتي 16 يناير 2025 وهذا بالنسبة لطلاب جميع صفوف النقل بداية من الصف الثاني الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي، علي أن يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم من يوم 18 يناير وحتي 23 يناير 2025.