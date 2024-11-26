ملخص الوحدات الأردني الإياب .. نتيجة مباراة الوحدات وسباهان اليوم تويتر دوري أبطال آسيا

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كتب محمد سعد – نتيجة مباراة الوحدات وسباهان اليوم، يستعد فريق الوحدات الأردني لخوض مواجهة حاسمة في دوري أبطال آسيا 2، حيث يلتقي مع فريق سباهان الإيراني عند الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي في العاصمة القطرية الدوحة تأتي هذه المباراة ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا فريقي الشارقة الإماراتي واستقلال دوشنبه الطاجيكي، يتصدر الوحدات الأردني المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، وهو بذلك الأقرب للتأهل إلى دور الـ16 من البطولة يحتاج الفريق لتحقيق نقطة واحدة فقط في هذه المباراة لضمان التأهل رسميًا إلى المرحلة التالية يأتي خلفه فريق الشارقة الإماراتي برصيد 7 نقاط، بينما يحتل سباهان الإيراني المركز الثالث بـ 6 نقاط، ويتذيل استقلال دوشنبه المجموعة دون أي نقاط بعد خروجه من المنافسة رسميًا.

نتيجة مباراة الوحدات وسباهان اليوم

الوحدات الأردني ينجح في الخروج بنقطة ثمينة من لقاء سباهان ، وذلك بعد أن تعادل مع الخصم في ملعبه وبين جماهيره ، وسجل هدف الفريق الأردني فراس شلباية، ورفع الفريق الأردني رصيده إلي 11 نقطة يضمن بها التأهل بشكل رسمي.

تحمل مواجهة اليوم أهمية خاصة بالنسبة للوحدات، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تتيح له مواصلة مشواره في البطولة الآسيوية دون ضغوط قبل مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام الشارقة الإماراتي، والمقرر إقامتها في العاصمة الأردنية عمان على الجانب الآخر، يمثل اللقاء فرصة لسباهان للبقاء في دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ16.

بعد الخسارة الأخيرة أمام السلط في نهائي درع الاتحاد الأردني، طوى الجهاز الفني للوحدات بقيادة مدربه رأفت علي صفحة تلك الهزيمة، وركز كامل جهوده على الاستعداد لمواجهة سباهان يطمح الوحدات لتحقيق الفوز والعودة إلى عمان بثلاث نقاط جديدة، تؤكد تأهله رسميًا وتمنحه فرصة خوض اللقاء الأخير بأريحية أكبر.

فريق سباهان الإيراني، الذي يتصدر ترتيب الدوري الإيراني، يضم مجموعة من اللاعبين البارزين الذين يشكلون خطورة كبيرة على منافسيهم من بين هؤلاء، رامين رضائيان، وسيد كريمي، ورضا شكاري، إضافة إلى جافاد اجانبور، ومحمد أمين، وزاد محمود، ومحمد كريمي يتميز الفريق الإيراني بتنظيمه الهجومي وقدرته على تهديد مرمى الخصوم، مما يجعل المواجهة أمام الوحدات تتطلب تركيزًا دفاعيًا عاليًا.

تعتبر الجولة الخامسة من دور المجموعات شبه حاسمة بالنسبة للوحدات، حيث إن الفوز أو التعادل سيضمن له التأهل دون النظر إلى نتيجة مباراته الأخيرة أمام الشارقة أما في حال خسارة الوحدات، فسيكون عليه انتظار الجولة السادسة لحسم التأهل، مما يضعه تحت ضغط أكبر ، بالنسبة لسباهان، فإن الفوز في هذه المباراة هو الأمل الوحيد للحفاظ على حظوظه في التأهل، حيث سيرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويقترب من المنافسة مع الوحدات والشارقة على بطاقتي العبور.

قدم الوحدات مستويات مميزة خلال النسخة الحالية من البطولة، حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة يُذكر أن الفريق كان قد تغلب على سباهان في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، مما يمنحه تفوقًا معنويًا قبل مواجهة الإياب يتميز الفريق بتوازن في خطوطه، حيث يمتلك دفاعًا صلبًا وهجومًا قادرًا على استغلال الفرص الحاسمة.

عمل الجهاز الفني للوحدات على تحسين الأداء التكتيكي للفريق خلال التدريبات الأخيرة، مع التركيز على معالجة الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة وشدد المدرب على أهمية الانضباط الدفاعي والفعالية الهجومية، خاصة في مواجهة فريق بحجم سباهان الذي يتمتع بقوة هجومية كبيرة.

من المتوقع أن يعتمد الوحدات على تشكيلته الأساسية التي تضم عناصر خبرة ولاعبين شبان قدموا أداءً مميزًا في البطولة حتى الآن.

بالرغم من إقامة المباراة في قطر، فإن جماهير الوحدات المعروفة بحضورها القوي قد تكون حاضرة لدعم الفريق في هذا اللقاء الحاسم يشكل دعم الجماهير عاملاً إضافيًا لتعزيز معنويات اللاعبين في مثل هذه المواجهات المصيرية.

في حال تأهل الوحدات إلى دور الـ16، سيكون ذلك إنجازًا كبيرًا للنادي وللكرة الأردنية بشكل عام يتطلع الفريق إلى مواصلة مشواره بنجاح في البطولة، معتمداً على أدائه الجماعي وروح اللاعبين كما أن تأمين بطاقة التأهل قبل الجولة الأخيرة سيمنح الجهاز الفني فرصة لإراحة بعض اللاعبين الأساسيين قبل الدخول في الأدوار الإقصائية.