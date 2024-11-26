ملخص لعبة الشرطة العراقي .. نتيجة مباراة الشرطة والوصل اليوم تويتر دوري أبطال آسيا

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عدن – محمد سعد – نتيجة مباراة الشرطة والوصل اليوم، يستضيف ملعب كربلاء الدولي مساء اليوم الثلاثاء مواجهة مرتقبة تجمع بين نادي الشرطة العراقي ونظيره الوصل الإماراتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا يدخل الفريقان هذه المباراة بآمال متباينة وطموحات مختلفة، في ظل الظروف المتفاوتة التي يمران بها في البطولات المحلية والقارية، واستطاع فريق الشرطة تثبيت أقدامه كأفضل فريق في العراق خلال الموسم الماضي بعد أن توج بلقب الدوري العراقي الممتاز بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه، القوة الجوية واستمر تألق الفريق بتتويجه بلقب كأس السوبر العراقي، حيث تغلب على القوة الجوية بنتيجة 1-0.

نتيجة مباراة الشرطة والوصل اليوم

الوصل الإماراتي ينجح في الفوز علي حساب نادي الشرطة العراقي ، وذلك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء كان من جانب واحد، حيث سجل الأهداف كلا من جوناتاس سانتوس ودي ليما ونيكولاس خيمينيز، وسجل هدف الشرطة الوحيد اللاعب فهد يوسف.

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وفي الموسم الحالي، يواصل الشرطة بدايته القوية في الدوري العراقي، حيث خاض الفريق ست مباريات دون أن يتعرض لأي هزيمة، محققاً 14 نقطة ليحتل الصدارة ومع ذلك، فإن المنافسة المحلية تبقى محتدمة، حيث تلاحقه فرق أخرى بفارق نقطة واحدة فقط.

أما على الصعيد الآسيوي، فلم يتمكن الشرطة من تحقيق النتائج المرجوة بعد مرور أربع جولات من دور المجموعات، جمع الفريق نقطتين فقط، ليحتل المركز قبل الأخير وبالتالي، يواجه الشرطة تحدياً كبيراً لتحسين أدائه واستعادة الأمل في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي.

على الجانب الآخر، يعاني فريق الوصل الإماراتي من أزمة واضحة في الدوري الإماراتي لم يحقق الفريق أي انتصار في آخر خمس جولات، مكتفياً بتعادلين وخسارتين، ليجد نفسه في المركز التاسع بعد مرور ثماني جولات، بفارق 11 نقطة عن الصدارة وكان آخر لقاء للوصل في الدوري المحلي قد انتهى بالتعادل 2-2 أمام الوحدة.

رغم ذلك، يظهر الوصل بشكل أفضل في دوري أبطال آسيا مقارنة بأدائه المحلي يحتل الفريق المركز الخامس في مجموعته برصيد 7 نقاط من أربع مباريات في آخر مبارياته الآسيوية، تعادل الفريق 1-1 مع السد القطري، وهي نتيجة أثبتت صعوبة تحقيق الانتصارات رغم الأداء المقبول في بعض الأحيان.

التشكيلة المتوقعة للفريقين

من المتوقع أن يدخل فريق الشرطة المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: باسل

باسل خط الدفاع: علوان، التكريتي، بنجم، حاسم

علوان، التكريتي، بنجم، حاسم خط الوسط: علي، يوسف، ياسيم

علي، يوسف، ياسيم خط الهجوم: شاكر، داوود، المواس.

أما الوصل، فمن المحتمل أن يبدأ المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: السناني

السناني خط الدفاع: عوض، بوفتيني، تشونغ، بيريز

عوض، بوفتيني، تشونغ، بيريز خط الوسط: ليما، ميليجوفيتش، خيمينيز

ليما، ميليجوفيتش، خيمينيز خط الهجوم: سانتوس، سيفيروفيتش، صالح.

يمتلك الشرطة قوة دفاعية وصلابة تكتيكية، خاصة في المباريات المحلية، لكنه يعاني من نقص الفاعلية الهجومية في دوري أبطال آسيا من جهة أخرى، يتميز الوصل بأسلوب هجومي لكنه يعاني من تذبذب في الأداء الدفاعي، مما يجعله عرضة لاستقبال الأهداف بسهولة.

الإحصائيات تظهر أن مباريات الوصل الأخيرة تتسم بكثرة الأهداف؛ إذ انتهت 4 من آخر 5 مباريات للفريق في جميع البطولات بتسجيل كلا الفريقين، كما شهدت 3 من هذه المباريات أكثر من 2.5 هدف على النقيض، شهدت مباريات الشرطة أهدافاً أقل، حيث نجحت فرق الخصوم في التسجيل في مباراتين فقط من آخر خمس مواجهات خاضها الفريق.

تمثل هذه المباراة فرصة ذهبية لفريق الشرطة لتحسين مركزه في المجموعة والعودة إلى المنافسة، خاصة وأنه يلعب على أرضه وبين جماهيره وسيكون الفوز بمثابة دفعة معنوية كبيرة تساعد الفريق على مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري المحلي.

أما الوصل، فيطمح إلى تعزيز موقعه في المجموعة وحصد النقاط الثلاث، ما قد يعزز فرصه في التأهل إلى المرحلة التالية من البطولة ومع ذلك، فإن الفريق بحاجة إلى معالجة أخطائه الدفاعية واللعب بتركيز أكبر لتحقيق نتيجة إيجابية.