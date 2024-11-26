ملخص أهداف السد ضد الهلال .. نتيجة مباراة الهلال والسد القطري اليوم تويتر دوري أبطال آسيا

عدن – كتب محمد سعد – نتيجة مباراة الهلال والسد القطري، يستضيف فريق السد القطري نظيره الهلال السعودي في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، والتي ستُقام على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة ، بدأ فريق السد موسمه الحالي في دوري نجوم قطر بشكل مهتز، حيث تعرض لخسارتين في أول ست مباريات لكن الفريق سرعان ما استعاد عافيته ليحقق سلسلة من الانتصارات المتتالية التي ساهمت في صعوده إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري القطري وبعد مرور 10 جولات، نجح السد في تحقيق 7 انتصارات مقابل 3 خسائر.

نتيجة مباراة الهلال والسد القطري اليوم

الهلال يتعادل مع نادي السد القطري ، وذلك بهدف مقابل هدف في لقاء كان قوي، وسجل الهدف الوحيد اللاعب علي البليهي الذي تقدم للزعيم ثم نجح اللاعب باولو أوتافيو في تسجيل التعادل، وسط حالات جدلية كبيرة في قرارات الحكم اليوم، ونجح الهلال في الوصول إلي الدور الـ 16 بعد التعادل.

في آخر جولة من دوري نجوم قطر، حقق السد فوزاً كبيراً خارج أرضه على حساب فريق الخور بنتيجة 5-2، ما يعكس قوة الفريق الهجومية في الفترة الأخيرة أما على الصعيد الآسيوي، فقد قدم السد أداءً قوياً حتى الآن، حيث يحتل المركز الرابع في مجموعته برصيد متوازن من مباراتين فاز فيهما على أرضه ضد كل من استقلال طهران وبيرسبوليس الإيرانيين، وتعادل خارج أرضه مع العين الإماراتي والوصل الإماراتي.

أما الهلال السعودي، فقد بدأ الموسم بقوة في دوري روشن السعودي، حيث قدم مستويات مميزة دفعته للمنافسة المبكرة على الصدارة ومع ذلك، تراجع مستوى الفريق في الجولات الثلاث الأخيرة، حيث تعادل سلبياً مع النصر ثم تلقى هزيمة مفاجئة أمام الخليج في الجولة الماضية، مما تسبب في فقدانه الصدارة لصالح الاتحاد الذي يتقدم الآن بفارق نقطتين.

رغم التراجع المحلي، يواصل الهلال تقديم أداء مثالي في دوري أبطال آسيا، حيث حقق العلامة الكاملة بعد أربع جولات، مسجلاً 16 هدفاً واستقبلت شباكه 5 أهداف فقط، وهو ما يجعله مرشحاً قوياً للتأهل كمتصدر للمجموعة.

يدخل كلا الفريقين المباراة بتشكيلات قوية تعكس رغبة كل منهما في تحقيق نتيجة إيجابية:

تشكيلة السد المتوقعة: برشم، أوتافيو، سلمان، ميغيل، اليزيدي، أوريبي، كامارا، كريستو، أكرم عفيف، جيوفاني، موجيكا.

تشكيلة الهلال المتوقعة: بونو، كانسيلو، كوليبالي، البليهي، لودي، سالم الدوسري، ميلينكوفيتش سافيتش، مالكوم، ليوناردو، سالم الدوسري، ميتروفيتش.

تتميز مباريات الهلال والسد بتاريخ طويل من الندية والإثارة في آخر أربع مواجهات بين الفريقين، نجح الرهان على “تسجيل كلا الفريقين” في تحقيق النجاح كما أن السد حقق الفوز في ثلاث من آخر خمس مباريات جمعته بالهلال، بينما انتهت المباراتان الأخريان بفوز الهلال وبالنسبة لمحبي الأهداف، فإن جميع المواجهات الأربع الأخيرة بين الفريقين شهدت تسجيل أكثر من 2.5 هدف.

السد القطري يعتمد بشكل كبير على الهجوم المتنوع بقيادة النجم أكرم عفيف، والذي يشكل مع كريستو وموجيكا ثلاثياً خطيراً إلا أن الفريق قد يعاني من ثغرات دفاعية تظهر في بعض الأحيان، وهو ما قد يستغله الهلال.

أما الهلال السعودي، فإنه يمتلك خطاً هجومياً نارياً يقوده ألكسندر ميتروفيتش والبرازيلي مالكوم، بالإضافة إلى خبرة لاعبي الوسط مثل ميلينكوفيتش سافيتش ورغم ذلك، فإن غياب الاستقرار الدفاعي في المباريات الأخيرة قد يكون نقطة ضعف واضحة.

من المتوقع أن تكون المباراة مفتوحة من الجانبين، حيث يسعى السد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي في المقابل، يدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة على الصعيد الآسيوي، ويسعى للحفاظ على سجله المثالي في البطولة.

تشكل هذه المباراة فرصة حقيقية للفريقين لتعزيز موقفهما في البطولة بالنسبة للسد، الفوز يعني خطوة كبيرة نحو التأهل واستعادة الهيبة الآسيوية أما الهلال، فيطمح لتحقيق الانتصار الخامس على التوالي، ما يعزز من مكانته كأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب.