نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فصل بقرار اداري .. مصير محمد صلاح بعد الرحيل من ليفربول | أين سيذهب بعد ذلك؟ في المقال التالي

كتب محمد سعد – محمد صلاح هو لاعب مصري ولد في عام 15 يونيو 1992 في قرية نجريح في محافظة الغربية، وكان محمد صلاح يحب كرة القدم منذ صغيره، ظل من صغيره يري المباريات واللعبين الذي يحبه، وكان يحلم أن يكون لعب مشهور وبدأ في تدريب علي كرة القدم وقام بتقديم علي نوادي كثير ولم يقبلوه أحد، وظل يحاول في دخول الي أي نادي وفي النهاية تم قبوله في نادي المقاولون العرب حتي تم تصعيده الي المنتخب المصري، وأصبح مشهورا بعد أهداف في مباريات المنتخب المصري، ثم ذهب الي نادي ليفربول في عام 2017 وهو حتي الأن يلعب في المنتخب المصري وليفربول.

مصير محمد صلاح بعد الرحيل من ليفربول

قد يسأل الكثير من الناس عن مصير محمد صلاح بعد الرحيل من ليفربول وما السبب في اعتزاله في نادي ليفربول وهنا في سأجيب عن هذا السؤال والاجابة كالاتي:

لقد كشفت تقارير صحفية في إنجلترا عن العائق الموجود أمام مفاوضات ليفربول لكي تجدد عقد محمد صلاح معهم، وصرح محمد صلاح عن المشكلة التي بينه وبين كابتن فريق ليفربول وقال أنه يريد تجديد العقد لمدة 3 مواسم أو موسمين فقط لكن رفض المسؤولين عن الفريق، المسؤولين الفريق يريدون تجديد العقد لمدة موسم واحدة فقط مع موسم إضافي لان محمد صلاح تخصي السن 30 وهو يرفض ذلك، صرح أيضا جيمي كاراغو عن محمد صلاح أنه أصبح أناني وليس مهتم بالنادي وانما يتهم بنفسه فقط، وفي تصريحاته الأخيرة لمحمد صلاح أن يلمح عن رحيه عن ليفربول وانتقاله لفريق أخري.