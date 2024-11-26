شكرا لاهتمامكم بخبر عن الجول الثالث .. تردد قناة اون تايم سبورت نايل سات 2024 On Time Sport الناقلة لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان الان على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – الكثير من عشاق الساحرة المُستديرة يهتمون بمعرفة تردد قناة اون تايم سبورت نايل سات 2024، وذلك باعتبارها واحدة من أهم القنوات الرياضية والتي تقوم بنقل تغطية كاملة لجميع المباريات العالمية والمحلية في المنطقة العربية وشمال افريقيا، كما أنها تقوم بنقل جميع المباريات الخاصة بالأندية المصرية وليس المنتخب فقط والتي تُقام داخل الأراضي المصرية أو حتي خارجها، وقد تميزت قناة أون تايم سبورت بالجودة العالية للتغطية الخاصة بها، وذلك علي مستوي الصوت أو الصورة، وتمتلك القناة استوديو تحليلي عالمي يضم مجموعة مُختارة من ألمع المُعلقين الرياضين والمذعين، ونتعرف معًا من خلال موقعنا الاخباري عبر هذا المقال تردد قناة اون تايم سبورت نايل سات 2024.

يُمكن للجميع مُشجعي النادي الأهلي المصري متابعة مباراته اليوم علي أرضه مع ستاد أبيدجان، حيث يلتقي الفريقين في الجولة الأولي من بطولة دوي أبطال إفريقيا 2024/2025، من خلال تحميل تردد قناة اون تايم سبورت نايل سات 2024، باعتبارها صاحبة الحق في البث المباشر للمباراة، من خلال التردد التالي:-

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11861.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

جودة بث القناة: HD.

تردد قناة 2024 On Time Sport الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

ويُمكن أيضا الحصول علي قناة أون تايم سبورت من خلال القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال تحميل التردد التالي:-