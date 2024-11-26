ملكة التوقعات .. الخطر قادم توقعات ليلي عبد اللطيف 2025 اماكن مهددة بالغرق وانهيار في بعض الاماكن

عدن – كتب محمد سعد – شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من التساؤلات من جميع المواطنين عن توقعات ليلي عبد اللطيف 2025، وتقوم ليلي عبد اللطيف عادة بالتوقعات كل عام عن السنة الجديدة، واهم الاحداث التي ستدور في عدة مدن واماكن عربية، وتقوم بالتوقعات التي قد يحدث منها صدفة ومنها لا يحدث علي الإطلاق، واختفت ليلي عبد اللطيف الفترة الاخيرة لها بعيدا عن الانظار لتحضر التوقعات الجديدة التي تثير جدلا بين الجميع عن توقعات ليلي عبد اللطيف 2025 من خلال متابعة هذا المقال.

قامت ليلي عبد اللطيف بالتوقعات عن بعض التوقعات الاخيرة لها انها قالت ستظهر اشياء غريبة في بعض البحار ومفاجات ستحدث داخل هذه البحيرات، وقامت بالحديث عن اغتيال بعض الناس المشهورين في الفترة الاخيرة وهذا لم يحدث، وقالت ان ليس من الضروري حدوث التوقعات كاملة ولكن لابد ان يحدث منها البعض.

التوقعات الاخيرة للعام المقبل 2025

من المقرر ان تظهر ليلي عبد اللطيف مع الاعلامي عمرو اديب في نهاية العام للحديث عن العام الجديد، ودائما يلجأ البعض الي التطلع علي هذه التوقعات التي قد يحدث منها البعض، وتقول ليلي عبد اللطيف ان بعض الاماكن ستكون مهددة بالغرق، ونقول ان هذه مجرد توقعات وهي من تقوم بهذا التوقع، ولا ننسي ان المنجمون كذبو ولو صدفو، ولا نصدق كل هذه التوقعات.