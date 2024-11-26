شكرا لاهتمامكم بخبر عن برسالة واحدة ممكن تكسب مليون دولار .. ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 | وخطوات الاشتراك مع مصطفي الأغا على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – اشتهرت في الفترة الأخيرة مسابقة الحلم علي نطاق واسع بين جميع الدول العربية، حيث أصبحت حلم للكثير من الأشخاص الراغبين في الفوز بالمليون دولار للتحقيق أحلمهم، وتعد مسابقة الحلم هي واحدة من أهم المسابقات المنتشرة في الفترة الأخيرة وأبرزهم، لكونها اكتسبت المصداقية الواسعة في إعطاء الجوائز المالية للفائزين بالفعل امام الجميع علي شاشة التلفزيون، وننقل لكم من خلال هذا التقرير ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، تابعونا.

أتيحت مسابقة الحلم لجميع المواطنين في العالم العربي، ويُمكن الاشتراك فيها من خلال أرقام مُخصصة لكل دولة علي حدي، والجميع يستطيع المشاركة من خلال الأرقام التالية:-

للاشتراك في مسابقة الحلم من العراق يجب ارسال رسالة نصية علي رقم 2266.

للاشتراك في مسابقة الحلم من الكويت يجب ارسال رسالة نصية علي رقم 4141.

للاشتراك في مسابقة الحلم من الإمارات يجب ارسال رسالة نصية علي رقم 5544 – 3636.

للاشتراك في مسابقة الحلم من السعودية يجب ارسال رسالة نصية علي رقم 858888 – 755505.

للاشتراك في مسابقة الحلم من مصر يجب ارسال رسالة نصية علي رقم 95458 – 95450.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفي الأغا

هذا وبعد أن أوضحنا لكم ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، فإنه يُمكن الاشتراك في مسابقة الحلم، من خلال اتباع ما يلي:-