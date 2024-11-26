هتستثمر فلوسك فين ؟.. ما هو الفرق بين دفتر توفير البريد والحساب البنكي ومميزات كل منهم

عدن – كتب محمد سعد – يبحث جميع المواطنين عبر محركات البحث لمعرفة الفرق بين دفتر توفير البريد والحساب البنكي ،حيث يرغب الجميع في معرفة الفائدة الأكثر في ادخار الأموال في البنوك أم البريد المصري ،حيث يعتمد الكثير في الفترات الحالية علي هذه الطرق كوسيلة أساسية لادخار الأموال ،ويختلف الادخار في البنوك عن البريد حسب حاجة الشخص المستخدم ،حيث يعتبر البريد المصري من الطرق السهلة للادخار والبنوك من الطرق المتطورة التي يفضلها الكثير في الأونة الأخيرة ،وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال الفرق بين دفتر توفير البريد والحساب البنكي.

مميزات الحساب البنكي يتميز الحساب البنكي بأنه الطريقة المتطورة للادخار كما يشمل الحساب البنكي العديد من الاختيارات الادخارية مثل (الحساب الجاري ،حساب التوفير ،الشهادات الادخارية ). الحساب الجاري : يعتبر الحساب الجاري هو الحساب المناسب لعملية الإيداع والسحب المستمرة ويمكن استخدامه من خلال ماكينات الـ ATM والجدير بالذكر أن الحساب الجاري لا يدعم وجود عائد علي الادخار. حساب التوفير : يتميز حساب التوفير بأنه يوفر عائد علي الأموال الادخارية ،ويتيح لأصحاب الحساب التوفير استخدام بطاقات الخصم في عملية السحب من الماكينات. الشهادات الادخارية :الشهادات الادخارية تناسب الأشخاص الراغبين في الاستثمار في طرق طويلة ،وتتميز الشهادات في العائد الكبير لها يكون سنوي أو شهري حسب نوع الشهادة ،ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات. مميزات دفتر توفير البريد ويتميز حساب دفتر التوفير من البريد المصري بأنه يمكن فتح الحساب بمبالغ بسيطة ولا يوجد به حد أدني للادخار لكي يناسب جميع الفئات الراغبة في الادخار ،كما يتميز دفتر التوفير بوجود عائد علي المدخرات ،ويتميز بسهولة عملة دون الحاجة الي شروط ومتطلبات كبيرة.