شكرا لاهتمامكم بخبر عن أجازه يوم الغدير .. هل يوم الخميس عطلة رسمية في العراق 2024 ؟؟ والجدول الإجازات 2025 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – اللجنة الأمنية العليا للتعدد السكاني بأعلانا عن عطلة يوم الخميس في العراق 2024، لقد اتخذت قرار جديد بشأن الحظر التجول الذي بسبب أول نتيجة للتعدد السكاني منذ 1967، وهذا يوجد في جميع محافظات العراق، وقام المتحدث الرسمي لهذه اللجنة بتوضيح للناس في بيان قال فيه” أنه قر رفع الحظر علي جميع المحافظات حتي يكتمل عملية التعدد السكاني”، لهذا يسأل الكثير من الناس في العراق بأنه هل يوم الخميس عطلة رسمية في العراق 2024 ؟؟

هل يوم الخميس عطلة رسمية في العراق 2024 ؟؟ والاجابة هي لا لأن لا يوجد أي قرار من أي جهة رسمية بشأن العطلة يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024، وهناك بعض الأسئلة حول وجود أجازه غدا في العراق وفقا لما أصدرته الأمانة العامة العراقية يوم الخميس الماضي 21 نوفمبر 2024، وكان هذا بسبب حصر السكان وقال رئيس الوزراء العرقي بأن نسبة سكان العراق يتزايد الي 45.5 مليون نسمة.

جدول العطل الرسمية في العراق 2025

الأن سأعرض لكم عن الإجازات في عام 2025 القادم في العراق.