من هنا .. خطوات تسجيل المواليد الجدد عبر منصة أبشر 1446 والشروط اللازمة

أوضحت الحكومة السعودية خطوات تسجيل المواليد الجدد عبر منصة أبشر 1446، حيث تقدم منصة أبشر الإلكترونية للمواطنين العديد من الخدمات الإلكترونية سواء للمواطنين أو المقيمين بالمملكة وتوفر عليهم الوقت والجهد دون الحاجة إلى التوجه للجهات المعنية ومنها خدمة تسجيل المواليد الجدد واستخراج سجل الأسرة وشهادة الميلاد بشكل إلكتروني، وقد تم الكشف عن مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة بتسجيل المولود الجديد عبر منصة أبشر الإلكترونية، وهذا ما سوف نشير إليه في هذا المقال.

أتاحت الحكومة السعودية للمواطنين منصة أبشر لمساعدتهم في الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة تسجيل المواليد الجدد عبر منصة أبشر 1446، وعلى المواطنين الراغبين في تسجيل مواليدهم الجدد اتباع الخطوات التالية: