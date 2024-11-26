من هنا .. خطوات تسجيل المواليد الجدد عبر منصة أبشر 1446 والشروط اللازمة

أوضحت الحكومة السعودية خطوات تسجيل المواليد الجدد عبر منصة أبشر 1446، حيث تقدم منصة أبشر الإلكترونية للمواطنين العديد من الخدمات الإلكترونية سواء للمواطنين أو المقيمين بالمملكة وتوفر عليهم الوقت والجهد دون الحاجة إلى التوجه للجهات المعنية ومنها خدمة تسجيل المواليد الجدد واستخراج سجل الأسرة وشهادة الميلاد بشكل إلكتروني، وقد تم الكشف عن مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة بتسجيل المولود الجديد عبر منصة أبشر الإلكترونية، وهذا ما سوف نشير إليه في هذا المقال.
أتاحت الحكومة السعودية للمواطنين منصة أبشر لمساعدتهم في الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة تسجيل المواليد الجدد عبر منصة أبشر 1446، وعلى المواطنين الراغبين في تسجيل مواليدهم الجدد اتباع الخطوات التالية:
- توجه إلكترونيًا إلى منصة أبشر.
- اضغط على زر تسجيل دخول وأدخل البيانات المطلوبة.
- حدد تبويب الخدمات الإلكترونية، ومنها اختر أيقونة الأحوال المدنية.
- من القائمة الرئيسية حدد خدمة تسجيل المواليد الجدد.
- اطلع على كافة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع ثم وافق عليها.
- سجل كافة البيانات المتعلقة بالطفل بدقة.
- حدد العنوان البريدي الخاص بك لاستلام المستندات المطلوبة من خلاله.
- سدد الرسوم المقررة لتسجيل المواليد الجدد، وسوف تقوم المنصة بمراجعة طلبك وإصدار الوثائق المطلوبة وإرسالها إليك.
شروط تسجيل المواليد الجدد عبر منصة أبشر الإلكترونية
وضعت الأحوال المدنية بالسعودية مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة بتسجيل المواليد الجدد عبر منصة أبشر الإلكترونية وهي كالتالي:
- يلزم أن يكون الطفل من مواليد المملكة العربية السعودية.
- يجب على المواطنين السعوديين الالتزام بتسجيل مواليدهم الجدد خلال سنة من تاريخ الولادة، أما بالنسبة للمقيمين بالمملكة يجب أن تتم عملية التسجيل خلال ستة أشهر من ولادة الطفل.
- يجب سداد قيمة الرسوم المقررة لتسجيل المواليد، وكذلك الالتزام بسداد قيمة الغرامة في حالة التأخير في تسجيل المواليد.
- يلزم وجود إشعار ولادة مسجل من قبل وزارة الصحة السعودية.
- يشترط تقديم عنوان دقيق لإرسال الوثائق والمستندات عليه.
- إذا لم يتم إصدار شهادة ميلاد الطفل يمكن استحقاق قيمة الرسوم المدفوعة خلال شهر من تاريخ السداد.