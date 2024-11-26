تخفيضات ولا أروع .. أقوى العروض في لولو هايبر ماركت السعودية على المنظفات والحفاضات ومنتجات العناية بالشعر

عدن – كتب محمد سعد – أتاحت أسواق لولو في السعودية عروض وتخفيضات لا مثيل لها على جميع أنواع المنظفات وحفاضات الأطفال، وتلك كما في الآتي:

إريال مسحوق غسيل الملابس 2.25/2.5 كيلو جرام بسعر 26.95 ريال بدل من 39.75 ريال.

مسحوق غسيل العملاق 2.5 كيلو جرام بسعر 17.95 ريال بدل من 32.50 ريال.

سعر تايد مسحوق الغسيل 4.5 كيلو جرام/ 5 كيلو + 1 كيلو 53.95 ريال من أصل 69.25 ريال.

سعر داوني منعم الأقمشة المخفف 2 لتر 14.95 ريال بدل من 21.25 ريال.

برسيل سائل لغسيل العبايات 1 لتر + 900 مل سعره 21.95 ريال بدلاً من 29.75 ريال.

سعر سائل غسيل الأطباق بريل 1.5 لتر 11.75 ريال من أصل 20.75 ريال.

بامبي حفاضات الأطفال عبوة جامبو متنوعة سعرها 56.95 ريال بدل من 69.95 ريال.

سعر بامبرز حفاضات الأطفال العبوة العملاقة 75.95 ريال بدل من 108.75 ريال.

بامبرز ألوفيرا حفاضات الأطفال عبوة جامبو سعرها 104.95 ريال بدل من 139.50 ريال.

عروض لولو السعودية على منتجات الشعر

توجد أنواع عديدة من منتجات العناية بالشعر في أسواق لولو، وهي كالآتي: