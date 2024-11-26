نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع لمستفيدي الضمان الإجتماعي 9000 ريال بدون هامش ربح وبفترة سماح تصل إلى 3 أشهر في المقال التالي

كتب محمد سعد – مركز جنى بالمملكة العربية السعودية يهدف مساعدة عدد كبير من السعوديين والسعوديات وذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية المرنة، ومن أهم ما يميز البرامج التمويلية التي يقدمها مركز جنى أنها برامج تمويلية بدون هامش ربح، فيوفر مركز جنى للسيدات السعوديات التي تستفيد من برنامج الضمان الإجتماعي تمويل نقدي فوري بسقف تمويلي حتى 12000 ريال سعودي، ونأتي من خلال مقالنا بالتعرف على أهم الشروط الواجب توافرها ضخربن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إيداع لمستفيدي الضمان الإجتماعي 9000 ريال

السيدات السعوديات المستفيدات من برنامج الضمان الإجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية يمكنهم الآن الحصول على إيداع فوري، من أجل التسهيل فى تمويل أى مشروع خاص بهم كما يمكنهم أيضاً من تمويل أى فكرة مشروع لديهم، كل ذلك من أجل ضمان لهم حياة معيشية أفضل ومن أهم مزايا التمويل لمستفيدي الضمان الإجتماعي ما يلي:

تمويل مستفيدي الضمان الإجتماعي لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. كما يتميز تمويل مستفيدي الضمان الإجتماعي أنه بدون أى هامش ربح عند السداد. تمويل مستفيدي الضمان الإجتماعي لدى مركز جنى متاح بسقف تمويلي حتى 12000 ريال سعودي. تمويل مستفيدي الضمان الإجتماعي متاح بفترة سماح تصل إلى 3 أشهر.

ضوابط طلب التمويل لمستفيدي الضمان الإجتماعي

عند التقديم لطلب التمويل الشخصي لمستفيدي الضمان الإجتماعي هناك بعض الضوابط والشروط التي لابد من توافرها، وعبر مقالنا اليوم سوف نتعرف على أهم الضوابط وهي كما يلي: