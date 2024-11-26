شكرا لاهتمامكم بخبر عن أقوى عروض الجمعة المذهلة على جوالات سامسونج وشاومي وهونر من لولو السعودية حتى 2-12-2024 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تحت شعار “عروض الجمعة المذهلة”، أعلنت سلسلة لولو هايبر ماركت السعودية عبر حسابها الرسمي في موقع إنستجرام عن أحدث عروضها على الجوالات والأجهزة الإلكترونية، حيث تقدم تخفيضات كبيرة على جوالات سامسونج وشاومي وهونر حتى 2 ديسمبر 2024، ولكل المهتمين بعروض الجوالات، سنقدم لكم في هذا المقال أبرز الأجهزة المتاحة في العرض وأسعارها بعد تطبيق نسبة الخصم عكجلع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عروض جوالات سامسونج من لولو هايبر ماركت

تضم عروض الجمعة المذهلة باقة متنوعة من جوالات سامسونج بمواصفات قوية وأسعار مخفضة، كما هو موضح في الجدول التالي.

الجوال أبرز المواصفات والسعر جوال سامسونج A16 يأتي بشاشة مميزة بحجم 6.7 بوصة ومساحة تخزين داخلية 128 جيجا مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجا، يدعم نظام تشغيل أندرويد 14، وبطارية بسعة 5000 ملي أمبير، وسعره في العرض 699 ريال. جوال سامسونج A35 يدعم شبكات الجيل الخامس، ويأتي بنظام تشغيل أندرويد 13 وبطارية بسعة 5000 ملي أمبير، يدعم مساحة تخزين داخلية بحجم 256 جيجا مع 8 جيجا رام، وسعره بعد التخفيض 1099 ريال. جوال سامسونج A25 يتميز بمساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا مع 6 جيجا رام، ويأتي بشاشة مميزة بحجم 6.5 بوصة، يدعم شبكات الجيل الخامس ونظام تشغيل أندرويد 14 وبطارية بسعة 5000 ملي أمبير، وسعره بعد الخصم 699 ريال سعودي.

عروض الجمعة المذهلة على جوالات شاومي وهونر

يحتوي العرض على مجموعة متنوعة من جوالات شاومي وهونر بمواصفات قوية وأسعار مخفضة، ومنها ما يلي:

جوال شاومي 13 سي، يأتي بشاشة بحجم 6.74 بوصة، ومساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت مع 8 جيجا رام، يدعم نظام تشغيل أندرويد 13 وبطارية بسعة 5000 ملي أمبير، وسعره 599 ريال سعودي.

جوال honor x5b plus، يأتي مع شاشة بحجم 6.67 بوصة من نوع LCD، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت مع 4 جيجا رام، يدعم نظام تشغيل أندرويد 14 وبطارية قوية بسعة 5200 ملي أمبير، وسعره 349 ريال.

جوال honor x7b، يدعم مساحة تخزين داخلية 256 جيجا مع 8 جيجا رام ونظام تشغيل أندرويد 13 وبطارية بسعة 6000 ملي أمبير، ويأتي بشاشة مميزة بحجم 6.8 بوصة، والسعر بعد التخفيض 549 ريال سعودي.

ويمكنكم مشاهدة الصور الواردة في هذا المقال للتعرف أكثر على أبرز عروض لولو هايبر ماركت السعودية على جوالات سامسونج وشاومي وهونر المقدمة ضمن تخفيضات الجمعة المذهلة، وتجدر الإشارة إلى أن العروض بدأت يوم 24 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 2 ديسمبر 2024