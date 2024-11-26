قبضة المرور لا تتوقف الإمارات تضرب بيد من حديد غرامة عاجلة تبدأ من الغد بـ آلف درهم فورية عقوبة لأصحاب المركبات

عدن – كتب محمد سعد – في العصر الحديث ومع تقدم الحضارة، أصبحت المركبات جزءًا لا يتجزأ من حياتنا نستخدمها يوميًا للانتقال من مكان إلى مكان، ولكن مع هذا الاستخدام يأتي الحاجة إلى التقيد بقوانين ونظم تضمن سلامتنا وسلامة الآخرين . في دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك قانون السير والمرور الذي يضمن حركة السير السلسة والآمنة. ولكن، هل نعلم حقًا كل التفاصيل المرتبطة بهذا القانون كظهعس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بعض المخالفات الغير شائعة في قانون السير والمرور الإماراتي

كثير منا يظن أنه ملم بكل قوانين الطرق، ولكن هناك بعض المخالفات النادرة والغير معروفة للكثير من الأشخاص: