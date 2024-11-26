المهن المطلوبة للعمل في الكويت 2024 .. كم راتب كل مهنة ؟

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عدن – كتب محمد سعد – تطرح دولة الكويت في بداية كل عام مجموعة من المهن للعمل بالدولة، وذلك لازدهار الاقتصاد في الدولة يوم بعد يوم، تقوم السلطات بتوفير مجموعة من الوظائف في شتى المجالات، وفي هذا الصدد دعونا نتعرف على المهن المطلوبة للعمل بالكويت وكام راتب كل وظيفة لكل من يرغب يتابع القادم شخنعع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
المهن المطلوبة للعمل بالكويت
تطرح السلطات المعنية في دولة الكويت بعض الفرص الوظيفية في شتى المجالات وهي تتمثل فيما يلي:
- تطلب مدرسين خاصة معلمين اللغة الإنجليزية ومعلمين الرياضيات واللغة العربية.
- المهندسين في جميع تخصصات الهندسة.
- الترجمة في مختلف اللغات.
- أيضا سائق سيارة أجرة.
- عمال الحرف المختلفة.
- عمال الصيانة.
- مسوقين.
- خبراء تمويل واستثمار.
- مدراء موارد بشرية.
- جيولوجيين.
كم رواتب المهن المطلوبة للعمل بالكويت 2024؟
تختلف الرواتب في دولة الكويت على حسب الوظيفة وجهة العمَل وفيما يلي تتمثل المَهن المطلوبة وكم راتب الوظائف.
- المهندس يتراوح الراتب من 1583 دينار كويتي.
- محاسب أول 1008 دينار كويتي.
- سكرتير يتراوح الراتب من 480 دينار كويتي.
- مندوب مبيعات يتراوح الراتب من 422 دينار كويتي.
- أيضا المترجمين يتراوح الراتب من 1585 دينار كويتي.
- التدريب والتطوير يتراوح الراتب من 438 دينار كويتي.
- التسويق والعلاقات العامة يتراوح الراتب من 1311 دينار كويتي.
ما هي المهن المطلوبة في الكويت بدون مؤهل؟
تطرح دولة الكويت بعض المهن التي يمكن العمل بها بدون مؤهل وهي كما يلي:
- سائقين.
- وظيفة الطباخ.
- وظيفة حارس.
- وظيفة شيف.
- كوافيرات نسائية.
- وظيفة عامل في مطعم.
- موظفين مبيعات.
شروط العمل في الكويت
يوجد بعض الشروط واللوائح والقوانين للعمل في الكويت وتتمثل شروط العمل في الكويت فيما يلي:
- أن يكون الراغب في العمل لديه مؤهلات وخبرة.
- كما يجب أن يحصل على رخصة رسمية بالكويت.
- الحصول على تأمين صحي خاص بالعمل.
- توقيع عقد عمل رسمي بين العامل وصاحب العمل.
- لا يقل سن الوافد عن 18 عام.
- كما يشترط التزام الوافد بقوانين العمل في الكويت.
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