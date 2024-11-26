جدول التقويم الدراسي سلطنة عمان 2025 لجميع المراحل

عدد أيام الدراسة في الفصل الأول

شهر سبتمبر 21 يوم دراسة فعلي

شهر أكتوبر 23 يوم دراسة فعلي

شهر نوفمبر 18 يوم دراسة فعلي

شهر ديسمبر 23 يوم دراسة فعلي

شهر يناير: للصفوف من الأول وحتى الرابع 17 يوم دراسة فعلي للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر 12 يوم دراسة

شهر فبراير 0 يوم دراسي.

اجمالي أيام الدراسة الفعلية: للصفوف من الأول وحتى الرابع 102 يومًا دراسيًا. للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر 97 يومًا دراسيًا + 14 يوم للامتحانات

