جدول التقويم الدراسي سلطنة عمان 2025 لجميع المراحل

عدن – كتب محمد سعد – أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان عن مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 2025، وكافة مواعيد إجازات المدارس خلال العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية في مدارس التعليم الحكومي والخاص ايغخق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
جدول التقويم الدراسي للمدارس الحكومية 2025 لجميع المراحل
حددت وزارة التربية في سلطنة عمان جدول التقويم الدراسي للمدارس الحكومية 2025 لجميع المراحل والإجازات الرسمية على الشكل التالي:
جدول التقويم الدراسي الفصل الأول 2025 المدراس الحكومية
يوضح الجدول التالي التقويم الدراسي في الفصل الأول 2025 للمدراس الحكومية:
|البيان
|البداية
|النهاية
|دوام أعضاء الهيئة التعليمية بالمديريات التعليمية والمدارس الحكومية
|من 26 أغسطس 2024
|ولغاية 6 فبراير 2025
|
- دوام طلبة التعليم المبكر
- دوام صفوف التهيئة
- دوام الصفوف من الأول وحتى الرابع
|من الأول من سبتمبر 2024
|حتى 23 يناير 2025
|دوام طلبة الصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر
جدول التقويم الدراسي الفصل الثاني 2025 المدراس الحكومية
حددت وزارة التربية تفاصيل التقويم الدراسي في الفصل الثاني 2025 للمدراس الحكومية على النحو التالي:
|البيان
|البداية
|النهاية
|دوام أعضاء الهيئة التعليمية بالمديريات التعليمية والمدارس الحكومية
|من 16 فبراير 2025
|حتى 10 يوليو 2025
|
- دوام طلبة التعليم المبكر
- دوام صفوف التهيئة
- دوام الصفوف من الأول وحتى الرابع
|من 16 فبراير 2025
|حتى 12 يونيو 2025
|دوام طلبة الصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر
|من 16 فبراير 2025
|حتى
جدول عدد أيام الدراسة 2025 في المدارس الحكومية
وفق تقويم العام الجديد فإن عدد أيام الدراسة في عام 2025 ستكون وفق ما يلي:
|الفصل
|تفاصيل عدد أيام الدراسة
|عدد أيام الدراسة في الفصل الأول
|
- شهر سبتمبر 21 يوم دراسة فعلي
- شهر أكتوبر 23 يوم دراسة فعلي
- شهر نوفمبر 18 يوم دراسة فعلي
- شهر ديسمبر 23 يوم دراسة فعلي
- شهر يناير:
- للصفوف من الأول وحتى الرابع 17 يوم دراسة فعلي
- للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر 12 يوم دراسة
- شهر فبراير 0 يوم دراسي.
- اجمالي أيام الدراسة الفعلية:
- للصفوف من الأول وحتى الرابع 102 يومًا دراسيًا.
- للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر 97 يومًا دراسيًا + 14 يوم للامتحانات
|عدد أيام الدوام في الفصل الثاني
|
- شهر فبراير 9 يوم دراسة فعلي
- شهر مارس 20 يوم دراسة فعلي
- شهر أبريل 21 يوم دراسة فعلي
- شهر مايو 21 يوم دراسة فعلي
- شهر يونيو 7 يوم دراسة فعلي
|إجمالي أيام الدراسة الفعلية في الفصلين الأول والثاني
|
- إجمالي أيام الدراسة الفعلية 78 يوم بالإضافة إلى 19 يوم للامتحانات وأعمالها
- إجمالي أيام الدراسة الفعلية للفصلين الأول والثاني 216 يوم (180 يوم دراسة فعلي + 33 يوم للامتحانات)
جدول التقويم الدراسي للتعليم الخاص 2025 لجميع المراحل
تتبع بعض مدارس التعليم الخاص تقويم دراسي مختلف قليلًا عن تقوم المدراس الحكومية في عام 2025، وسيكون التقويم الدراسي لهذه المدارس على النحو المبين فيما يلي:
التقويم الدراسي الفصل الأول 2025 لمدارس التربية الخاصة
يوضح الجدول التالي التقويم الدراسي الفصل الأول 2025 لمدارس وبرامج التربية الخاصة ومحو الأمية وتعليم الكبار:
|البيان
|البداية
|النهاية
|دوام أعضاء الهيئة التعليمية بالمديريات التعليمية والمديرية العامة للتربية الخاصة والتعلم المستمر ومدارس وبرامج التربية الخاصة عدا مشرفي التعلم مدى الحياة بديوان عام الوزارة.
|من 26 أغسطس 2024
|حتى 6 فبراير 2025
|دوام طلبة الصفوف من الأول وحتى الثاني عشر
|من الأول من سبتمبر 2024
|حتى 16 يناير 2025
|دوام العاملين في فصول محو الأمية من الأول وحتى الثالث
|من 1 أكتوبر 2024
|حتى 30 يناير 2025
|دوام العاملين في فصول تعليم الكبار من السابع وحتى الثاني عشر
|من 1 أكتوبر 2024
|حتى 6 فبراير 2025
|دوام الدارسين في فصول محو الأمية من الأول وحتى الثالث
|من 1 أكتوبر 2024
|حتى 23 يناير 2025
|دوام الدارسين في فصول تعليم الكبار من السابع وحتى الثاني عشر
|من 1 أكتوبر 2024
|حتى 16 يناير 2025
|فترة امـتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الصفوف من الخامس حتى الحادي عشر وطلبة دبلوم التعليم العام (تعليم كبار) وطلبة دبلوم التعليم العام (التربية الخاصة)
|من 19 يناير 2025
|حتى 6 فبراير 2025
|فتح صلاحـيـة إدخال الـتـقريـر الوصفي الثاني في البوابة التعليمية للصفوف من الأول وحتى الرابع
|من 19 يناير 2025
|حتى 30 يناير 2025
برنامج اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك 2025
حدد التقويم الدراسي لعام 2025 برنامج اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك في المدارس الحكومية كما يلي:
|الحصة
|الزمن بالدقيقة
|التوقيت الأول
|التوقيت الثاني
|التوقيت الثالث
|من
|إلى
|من
|إلى
|من
|إلى
|الطابور
|10 دقائق
|7:10 صباحًا
|7:20 صباحًا
|7:30 صباحًا
|7:40 صباحًا
|7:50 صباحًا
|8:00 صباحًا
|الحصة الأولى
|35 دقيقة
|7:20 صباحًا
|7:55 صباحًا
|7:40 صباحًا
|8:15 صباحًا
|8:00 صباحًا
|8:35 صباحًا
|الحصة الثانية
|35 دقيقة
|7:55 صباحًا
|8:30 صباحًا
|8:15 صباحًا
|8:50 صباحًا
|8:35 صباحًا
|9:10 صباحًا
|الحصة الثالثة
|35 دقيقة
|8:30 صباحًا
|9:05 صباحًا
|8:50 صباحًا
|9:25 صباحًا
|9:10 صباحًا
|9:45 صباحًا
|الحصة الرابعة
|35 دقيقة
|9:05 صباحًا
|9:40 صباحًا
|9:25 صباحًا
|10:00 صباحًا
|9:45 صباحًا
|10:20 صباحًا
|الفسحة
|10 دقائق
|9:40 صباحًا
|9:50 صباحًا
|10:00 صباحًا
|10:10 صباحًا
|10:20 صباحًا
|10:30 صباحًا
|الحصة الخامسة
|35 دقيقة
|9:50 صباحًا
|10:25 صباحًا
|10:10 صباحًا
|10:45 صباحًا
|10:30 صباحًا
|11:05 صباحًا
|الحصة السادسة
|35 دقيقة
|10:25 صباحًا
|11:00 صباحًا
|10:45 صباحًا
|11:20 صباحًا
|11:05 صباحًا
|11:40 صباحًا
|الحصة السابعة
|35 دقيقة
|11:00 صباحًا
|11:35 صباحًا
|11:20 صباحًا
|11:55 صباحًا
|11:40 صباحًا
|12:15 ظهرًا
|الحصة الثامنة
|35 دقيقة
|11:35 صباحًا
|12:10 صباحًا
|11:55 صباحًا
|12:30 ظهرًا
|12:15 ظهرًا
|12:50 ظهرًا
برنامج اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك 1446 هـ للمدارس ذات الفترة الواحدة
|التوقيت
|الحصة
|الزمن بالدقيقة
|التوقيت الأول
|التوقيت الثاني
|التوقيت الثالث
|من
|إلى
|من
|إلى
|من
|إلى
|التوقيت الصباحي
|الطابور
|10 دقائق
|7:10 صباحًا
|7:20 صباحًا
|7:30 صباحًا
|7:40 صباحًا
|7:50 صباحًا
|8:00 صباحًا
|الحصة الأولى
|35 دقيقة
|7:20 صباحًا
|7:55 صباحًا
|7:40 صباحًا
|8:15 صباحًا
|8:00 صباحًا
|8:35 صباحًا
|الحصة الثانية
|35 دقيقة
|7:55 صباحًا
|8:30 صباحًا
|8:15 صباحًا
|8:50 صباحًا
|8:35 صباحًا
|9:10 صباحًا
|الحصة الثالثة
|35 دقيقة
|8:30 صباحًا
|9:05 صباحًا
|8:50 صباحًا
|9:25 صباحًا
|9:10 صباحًا
|9:45 صباحًا
|الحصة الرابعة
|35 دقيقة
|9:05 صباحًا
|9:40 صباحًا
|9:25 صباحًا
|10:00 صباحًا
|9:45 صباحًا
|10:20 صباحًا
|الفسحة
|10 دقائق
|9:40 صباحًا
|9:50 صباحًا
|10:00 صباحًا
|10:10 صباحًا
|10:20 صباحًا
|10:30 صباحًا
|الحصة الخامسة
|35 دقيقة
|9:50 صباحًا
|10:25 صباحًا
|10:10 صباحًا
|10:45 صباحًا
|10:30 صباحًا
|11:05 صباحًا
|الحصة السادسة
|35 دقيقة
|10:25 صباحًا
|11:00 صباحًا
|10:45 صباحًا
|11:20 صباحًا
|11:05 صباحًا
|11:40 صباحًا
|الحصة السابعة
|35 دقيقة
|11:00 صباحًا
|11:35 صباحًا
|11:20 صباحًا
|11:55 صباحًا
|11:40 صباحًا
|12:15 ظهرًا
|التوقيت
|الحصة
|الزمن بالدقيقة
|التوقيت الأول
|التوقيت الثاني
|التوقيت الثالث
|من
|إلى
|من
|إلى
|من
|إلى
|التوقيت المسائي
|الطابور
|10 دقائق
|11:40 صباحًا
|11:45 صباحًا
|12:00 ظهرًا
|12:05 ظهرًا
|12:20 ظهرًا
|12:25 ظهرًا
|الحصة الأولى
|35 دقيقة
|11:45 ظهرًا
|12:20 ظهرًا
|12:05 ظهرًا
|12:40 ظهرًا
|12:25 ظهرًا
|1:00 ظهرًا
|الحصة الثانية
|35 دقيقة
|12:20 ظهرًا
|12:55 ظهرًا
|12:40 ظهرًا
|1:15 ظهرًا
|1:00 ظهرًا
|1:35 ظهرًا
|الحصة الثالثة
|35 دقيقة
|12:55 ظهرًا
|1:30 ظهرًا
|1:15 ظهرًا
|1:50 ظهرًا
|1:35 ظهرًا
|2:10 ظهرًا
|الحصة الرابعة
|35 دقيقة
|1:30 ظهرًا
|2:05 ظهرًا
|1:50 ظهرًا
|2:25 ظهرًا
|2:10 ظهرًا
|2:45 ظهرًا
|الفسحة
|10 دقائق
|2:05 ظهرًا
|2:15 ظهرًا
|2:25 ظهرًا
|2:35 ظهرًا
|2:45 ظهرًا
|2:55 ظهرًا
|الحصة الخامسة
|35 دقيقة
|2:15 ظهرًا
|2:50 ظهرًا
|2:35 ظهرًا
|3:10 ظهرًا
|2:55 ظهرًا
|3:30 عصرًا
|الحصة السادسة
|35 دقيقة
|2:50 ظهرًا
|3:25 عصرًا
|3:10 عصرًا
|2:45 ظهرًا
|3:30 عصرًا
|4:05 عصرًا
|الحصة السابعة
|35 دقيقة
|3:25 عصرًا
|4:00 عصرًا
|2:45 ظهرًا
|4:20 عصرًا
|4:05 عصرًا
|4:40 عصرًا
برنامج اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك 1446 هـ للمدارس ذات الفترتين
|التوقيت
|الحصة
|الزمن بالدقيقة
|التوقيت الأول
|التوقيت الثاني
|التوقيت الثالث
|من
|إلى
|من
|إلى
|من
|إلى
|التوقيت الصباحي
|الطابور
|10 دقائق
|7:10 صباحًا
|7:20 صباحًا
|7:30 صباحًا
|7:40 صباحًا
|7:50 صباحًا
|8:00 صباحًا
|الحصة الأولى
|35 دقيقة
|7:20 صباحًا
|7:55 صباحًا
|7:40 صباحًا
|8:15 صباحًا
|8:00 صباحًا
|8:35 صباحًا
|الحصة الثانية
|35 دقيقة
|7:55 صباحًا
|8:30 صباحًا
|8:15 صباحًا
|8:50 صباحًا
|8:35 صباحًا
|9:10 صباحًا
|الحصة الثالثة
|35 دقيقة
|8:30 صباحًا
|9:05 صباحًا
|8:50 صباحًا
|9:25 صباحًا
|9:10 صباحًا
|9:45 صباحًا
|الحصة الرابعة
|35 دقيقة
|9:05 صباحًا
|9:40 صباحًا
|9:25 صباحًا
|10:00 صباحًا
|9:45 صباحًا
|10:20 صباحًا
|الفسحة
|10 دقائق
|9:40 صباحًا
|9:50 صباحًا
|10:00 صباحًا
|10:10 صباحًا
|10:20 صباحًا
|10:30 صباحًا
|الحصة الخامسة
|35 دقيقة
|9:50 صباحًا
|10:25 صباحًا
|10:10 صباحًا
|10:45 صباحًا
|10:30 صباحًا
|11:05 صباحًا
|الحصة السادسة
|35 دقيقة
|10:25 صباحًا
|11:00 صباحًا
|10:45 صباحًا
|11:20 صباحًا
|11:05 صباحًا
|11:40 صباحًا
|الحصة السابعة
|35 دقيقة
|11:00 صباحًا
|11:35 صباحًا
|11:20 صباحًا
|11:55 صباحًا
|11:40 صباحًا
|12:15 ظهرًا
|التوقيت
|الحصة
|الزمن بالدقيقة
|التوقيت الأول
|التوقيت الثاني
|التوقيت الثالث
|من
|إلى
|من
|إلى
|من
|إلى
|التوقيت المسائي
|الطابور
|10 دقائق
|11:40 صباحًا
|11:45 صباحًا
|12:00 ظهرًا
|12:05 ظهرًا
|12:20 ظهرًا
|12:25 ظهرًا
|الحصة الأولى
|35 دقيقة
|11:45 ظهرًا
|12:20 ظهرًا
|12:05 ظهرًا
|12:40 ظهرًا
|12:25 ظهرًا
|1:00 ظهرًا
|الحصة الثانية
|35 دقيقة
|12:20 ظهرًا
|12:55 ظهرًا
|12:40 ظهرًا
|1:15 ظهرًا
|1:00 ظهرًا
|1:35 ظهرًا
|الحصة الثالثة
|35 دقيقة
|12:55 ظهرًا
|1:30 ظهرًا
|1:15 ظهرًا
|1:50 ظهرًا
|1:35 ظهرًا
|2:10 ظهرًا
|الحصة الرابعة
|35 دقيقة
|1:30 ظهرًا
|2:05 ظهرًا
|1:50 ظهرًا
|2:25 ظهرًا
|2:10 ظهرًا
|2:45 ظهرًا
|الفسحة
|10 دقائق
|2:05 ظهرًا
|2:15 ظهرًا
|2:25 ظهرًا
|2:35 ظهرًا
|2:45 ظهرًا
|2:55 ظهرًا
|الحصة الخامسة
|35 دقيقة
|2:15 ظهرًا
|2:50 ظهرًا
|2:35 ظهرًا
|3:10 ظهرًا
|2:55 ظهرًا
|3:30 عصرًا
|الحصة السادسة
|35 دقيقة
|2:50 ظهرًا
|3:25 عصرًا
|3:10 عصرًا
|2:45 ظهرًا
|3:30 عصرًا
|4:05 عصرًا
|الحصة السابعة
|35 دقيقة
|3:25 عصرًا
|4:00 عصرًا
|2:45 ظهرًا
|4:20 عصرًا
|4:05 عصرًا
|4:40 عصرًا
تحميل جدول التقويم الدراسي 2025 pdf
يمكن تنزيل جدول التقويم الدراسي لعام 2025 في سلطنة عمان “من هنا“، حيث يوضح الملف التقويم الدراسي كامل لكافة المراحل للمدارس الحكومية والخاصة.