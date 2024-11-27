نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز جواز السفر العراق 2024 والمستندات اللازمة في المقال التالي

كتب محمد سعد – يرغب العديد من المواطنين في إصدار جواز سفر عراقي ساري، نظرًا لكونه من أكثر المستندات أهمية لدى المسافرون، فضلاً عن أنه يعد دليل على حقوق المسافر ومصداقيته بشكل كبير أمام السلطات والجهات المعنية في الدول الأخرى، وعليه سنتعرف معًا على إجراءات التقديم على الجواز الإلكتروني في العراق والمستندات الواجب إحضارها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة التقديم على الجواز السفر العراقي

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم التقديم على جواز السفر العراقي، التي يتم إتاحته أمام كافة الدول والجهات المختصة، وذلك بإتباع الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع الجوازات العراقية الرسمي.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بقسم مواعيد إصدار الجواز.

ثم يتم اختيار “حجز موعدًا للتقديم على جواز السفر الإلكتروني العراقي”.

مع توجيهك للصفحة الخاصة بمركز المراجعة فيما بعد.

قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم والمتمثلة في الاسم كامل ورقم الهاتف ساري والرقم الوطني.

مع تحديد العنوان كامل والمتمثل في المحافظة والمنطقة ومركز التقديم.

ثم يتم اختيار الموعد التي ترغب في التقديم به.

ليتم النقر على أيقونة “تأكيد الموعد”.

مع النقر على زر “موافق”.

وفي النهاية يجب الالتزام بالموعد الذي يتم تحديد حتى لا يتم إلغاءه من قبل الجهة المختصة في العراق.

مستندات إصدار جواز السفر العراقي

أما عن المستندات الواجب إحضارها عقب القيام بإصدار جواز السفر في العراق، وبموافقة من قبل مقدم الطلب والمتعهد، فهي نصت على النحو الأتي:-

يجب أن يتم تقديم وثيقة أصلية للبطاقة الوطنية الموحدة.

مع تقديم البطاقة السكنية فيما بعد.

وعليه يُرجى تقديم بطاقة الدفع الخاصة برسوم إصدار جواز السفر.

لابد من إحضار النسخة الأصلية من المستندات المطلوبة وصورة من كل مستند.

ما هي شروط حجز جواز السفر؟

أما عن الشروط الواجب مراعاتها لكي يتم القيام بحجز جواز السفر العراقي، وفقًا للأتي:-