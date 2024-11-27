شكرا لاهتمامكم بخبر عن فتح الحساب البنكي في بنك الخرطوم اون لاين 2024 وشروط فتح حساب جاري في البنك على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – بنك الخرطوم يقدم أفضل الخدمات المصرفية للمواطنين المغتربين وغير المغتربين يريدون معرفة كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم من خلال الهاتف المحمول بدون الحاجة للذهاب إلى أي فرع من فروع البنك، وشروط فتح الحساب البنكي، ومن خلال موقع الكويت الإخباري الوثائق المطلوبة لفتح حساب في بنك الخرطوم، حيث أن نقوم بسرد شروط فتح حساب جاري وحساب توفير في بنك الخرطوم.

فتح حساب بنك الخرطوم

يمكن للمواطنين فتح حساب في بنك الخرطوم إلكترونياً، وهذا من خلال الخطوات الآتية:

يجب على العميل الدخول على رابط بنك الخرطوم. يجب تحكيلي تطبيق بنكك. ثم فتح التطبيق. يجب تسجيل جديد. تحديد اللغة سواء باللغة العربية أو الإنجليزية. يجب إضافة استمارة فتح حساب في بنك للمغتربين. ثم إضافة البيانات الشخصية المطلوبة. يتم فتح حساب بكل سهولة أون لاين.

شروط فتح حساب بنكي اون لاين

نقوم بسرد شروط فتح حساب في بنك الخرطوم، هذه الشروط تتمثل في الآتي:

يجب أن يكون العميل يمتلك الجنسية السودانية. على العميل أن لا يقل عمره عن 18 عاماً. يجب التقديم إلكترونياً. ثم تقديم إثبات الهوية سواء جواز السفر أو بطاقة الهوية، ويلزم أن تكون سارية المفعول. يلزم إيداع مبلغ 10000 جنيه سوداني، يتم خصم الرسوم بفتح الحساب والدمغات.

المستندات المطلوبة لفتح حساب بنكي في بنك الخرطوم

نعرض لمتابعينا الكرام الأوراق المطلوبة لفتح حساب في بنك الخرطوم، هذه الوثائق كالآتي:

يجب على العميل أن يكون لديه بريد إلكتروني وكلمة سر قوية. تقديم صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء. صورة من جواز السفر أو بطاقة الهوية سارية المفعول.

ما شروط فتح حساب جاري في بنك الخرطوم؟

نقوم بعرض للعملاء شروط ط فتح حساب جاري، هذه الشروط تتمثل في الآتي:

تقديم ما يثبت الشخصية. تقديم ما يثبت الدخل، وهذا لأصحاب الأعمال الحرة وأصحاب المهن. يلزم إيداع 10.000 جنيه سوداني ويتم خصم رسوم فتح الحساب. ثم التعهد بالشروط والأحكام.

شروط فتح حساب توفير في بنك الخرطوم 2024

العديد من العملاء بحاجة لمعرفة شروط فتح حساب توفير في بنك الخرطوم، هذه الشروط كالآتي: